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Sull'aurelia

Investimento mortale a Ceriale, 80enne travolto da auto: deceduto

Nonostante i soccorsi per l'uomo, 82 anni, non c'è stato nulla da fare: stop alla viabilità in entrambe le direzioni

investimento mortale aurelia ceriale
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Ceriale. Investimento mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Ceriale, lungo la via Aurelia.

Stando a quanto appreso, un anziano è deceduto dopo essere stato colpito da un’auto in transito sulla statale. L’uomo, di 82 anni, è finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono arrivati i soccorsi: sul posto i militi della Croce Rossa d Alassio e l’automedica del 118.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito disperate. Nonostante le cure dei sanitari e i tentativi di rianimazione, per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Fatali i traumi riportati nella dinamica dell’investimento.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto: la via Aurelia risulta temporaneamente chiusa alla viabilità, in entrambe le direzioni di marcia.

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