Intelligenza artificiale, approvata mozione di Biasi (Lega): “Promuovere l’utilizzo dell’AI, ma non sia finalizzato alla sostituzione del personale”

Liguria. “Sono soddisfatto che l’assemblea legislativa della Liguria abbia approvato la mia mozione sulla promozione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) nelle imprese e fra i cittadini liguri. Si tratta, infatti, di una tecnologia di importanza strategica per lo sviluppo economico della nostra regione che è necessario governare senza però bloccarne il processo di avanzamento”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi.

“Con questo atto abbiamo impegnato la giunta Bucci a promuovere la possibilità di accesso all’AI al maggior numero di persone possibili, anche attraverso corsi di formazione sia per occupati e sia per inoccupati, riconoscendo il valore essenziale del nostro capitale umano nei processi di innovazione. Allo stesso tempo saranno incentivati percorsi formativi rivolti alle micro-imprese e alle PMI del territorio”.

“Inoltre, la mozione prevede che la Giunta Bucci valuti l’istituzione di tavoli tecnici od osservatori dedicati a seguire l’evoluzione dell’AI in Liguria; affianchi l’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività umana volto a rendere più efficienti i processi lavorativi e non come mezzo produttivo finalizzato alla sostituzione del personale; sostenga il consolidamento delle attività già avviate da Regione Liguria nell’ambito della nuova tecnologia AI promuovendone la sperimentazione per la riduzione delle liste d’attesa in sanità e in generale per il miglioramento dei servizi ai liguri; prosegua l’attività di capofila nel progetto Reg4IA”.

L’assessore alla ricerca e innovazione tecnologica Alessio Piana ha rilevato che il tema riveste grande rilevanza e che è fondamentale una strategia capace di accompagnare i processi di informatizzazione. Piana ha aggiunto che la Regione considera fondamentale promuovere uno sviluppo responsabile e trasparente della tecnologia finalizzato alla valorizzazione del capitale umano.