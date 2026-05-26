Incidenti stradali, furti di auto e di biciclette: negli ultimi dieci giorni risolti numerosi casi grazie alla rete di videosorveglianza

Albenga. La rete di videosorveglianza dotata di sistema di rilevamento targhe, attiva sul territorio compreso tra Albenga e Finale Ligure, continua a dimostrarsi uno strumento fondamentale per la sicurezza urbana e per l’attività investigativa delle Polizie Locali.

Negli ultimi dieci giorni, grazie all’utilizzo integrato delle telecamere, la Polizia Locale di Albenga è riuscita a risolvere con successo diverse situazioni che, senza il supporto tecnologico della rete, avrebbero richiesto tempi molto più lunghi o avrebbero potuto rimanere irrisolte.

Tra gli episodi più significativi vi è quello relativo a un incidente stradale avvenuto nella zona di largo Doria, che aveva provocato ingenti danni alla rotatoria. Il conducente responsabile si era allontanato dal luogo del sinistro senza fermarsi, ma grazie all’analisi dei transiti registrati dal sistema di lettura targhe gli agenti sono riusciti a identificare il veicolo e a rintracciare il proprietario.

Analogo esito ha avuto un altro incidente che ha coinvolto due veicoli e causato danni quantificati in circa 7.000 euro. Anche in questo caso il conducente responsabile aveva lasciato il luogo dell’accaduto senza fornire le proprie generalità. Le indagini condotte dalla Polizia Locale, supportate dalle immagini e dai dati raccolti dalla rete di videosorveglianza, hanno consentito di individuarlo e procedere nei suoi confronti.

Particolarmente significativo l’intervento che ha riguardato il furto di un’autovettura, sottratta nei giorni scorsi davanti a un’abitazione del territorio ingauno. A seguito della denuncia presentata dal proprietario, gli agenti hanno ricostruito in tempo reale gli spostamenti del mezzo attraverso i varchi di controllo presenti nei diversi Comuni aderenti alla rete. L’auto è stata localizzata nel parcheggio di un supermercato di Pietra Ligure e restituita al legittimo proprietario già nella giornata successiva al furto.

Sempre grazie al sistema di videosorveglianza integrato è stato inoltre possibile risalire all’autore del furto di una bicicletta. Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il responsabile è stato individuato e arrestato.

“Questi risultati dimostrano concretamente l’efficacia degli investimenti effettuati negli ultimi anni sul fronte della sicurezza urbana e dell’innovazione tecnologica – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci –. La rete di videosorveglianza con lettura targhe rappresenta oggi uno strumento indispensabile per supportare il lavoro degli agenti, prevenire i reati e garantire una risposta rapida ai cittadini. L’attività svolta in questi giorni conferma come la sinergia tra tecnologia, professionalità degli operatori e cooperazione possa tradursi in risultati concreti per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio dei cittadini”.