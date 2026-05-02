Incidente mortale in autostrada, la vittima è un motociclista di 26 anni

Liguria. Incidente mortale sull’autostrada A7 Genova Milano nella galleria Dellepiane, all’altezza di San Cipriano.

L’incidente, nel quale è morto un ragazzo di 26 anni, motociclista, si è verificato intorno alle 17 di oggi, sabato 2 maggio. Il giovane era originario di Lecco, in Lombardia.

Il centauro ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto a terra dopo essere rimbalzato contro la parete del tunnel. L’auto che era dietro di lui non ha potuto frenare in tempo e lo ha investito. Così secondo i primi rilievi della Polstrada ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso.

L’incidente, avvenuto all’altezza del chilometro 120, sta provocando code e un temporaneo blocco del traffico tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord.

Il centauro è apparso subito in condizioni molto gravi, il codice emesso per l’intervento è il rosso, il più grave.

Oltre all’automedica e alla Croce d’Oro di Manesseno è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco per velocizzare il soccorso e il trasporto in ospedale. Purtroppo il giovane è spirato sul posto.

Presente anche il personale di Autostrade. La tratta è una di quelle interessate dai cantieri inamovibili ma nel punto in cui si è verificato l’incidente il traffico viaggiava su due corsie e non era, al momento del fatto, particolarmente intenso.