Agg. ore 19: la coda è salita a 18 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Albisola a causa dell’incidente. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

Agg. ore 17:30. Il tratto Varazze-Albisola, chiuso intorno alle 15 in seguito all’incidente è stato riaperto, ma permane comunque una coda lunghissima di circa 16 km, verso Ventimiglia, che sta pian piano defluendo (il traffico defluisce su una sola corsia).

Per quanto riguarda i feriti, l’autista del camion ha riportato solo traumi lievi, mentre più critica è la situazione di due persone che si trovano a bordo dell’auto. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per estrarli e sono stati entrambi trasportati, in codice rosso, in ospedale, rispettivamente al San Paolo di Savona e al Santa Corona di Pietra Ligure.

La situazione di stallo in autostrada, durata oltre due ore, ha creato anche code e disagi importanti sulla via Aurelia, come testimoniano le foto.

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Incidente in A10, scontro tra un camion e un auto. Chiuso il tratto Varazze-Albisola

Agg. ore 15:55. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con coda in aumento: al momento, di 7 km.

Celle-Albisola. Incidente in A10: autostrada chiusa (nel tratto Varazze-Albisola) e traffico in tilt.

È successo nel primo pomeriggio odierno (29 maggio), intorno alle 14,30, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Albisola Superiore, in direzione Ventimiglia.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di uno scontro tra un camion ed un’auto, avvenuto all’interno della galleria Pecorile, all’altezza del km 34+600, con almeno tre feriti.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorsi sono in atto e, in questo momento, il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento, a partire da Varazze.

Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze.

Sul posto è presente anche il personale di Autostrade per l’Italia: è in atto la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.

Articolo in aggiornamento