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Incidente

Incidente in A10, perde il controllo della moto e cade: soccorsi mobilitati

Secondo quanto riferito, non sarebbero coinvolti altri mezzi

automedica 118 soccorso

Andora. Incidente in autostrada A10, questo pomeriggio poco prima delle 19, all’altezza dell’uscita di Andora in direzione Francia.

Secondo quanto riferito, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. Non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, due ambulanze, oltre alla polizia stradale.

La persona ferita, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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