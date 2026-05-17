Incidente e traffico intenso: coda di 8 Km sulla A10 tra Spotorno e Savona

Savona. Un incidente e il flusso viario di una domenica di rientri stanno creando forti disagi sull’autostrada A10 nel tratto tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.

Il traffico si bloccato a metà pomeriggio: ad ora sono 8 i chilometri di coda. A determinare l’attuale situazione della viabilità anche un sinistro avvenuto poco prima del casello savonese, con il conducente di un’auto che ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro il guard rail.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza sanitaria, ma le operazioni di recupero della vettura e la relativa messa in sicurezza stradale hanno inevitabilmente rallentato la circolazione.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno, la polizia stradale e il personale della concessionaria autostradale.

Per quanto riguarda le altre segnalazioni, al momento è indicata una coda tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Ad ora viabilità regolare su A6 e A26 (quest’ultima con previsione di rallentamenti nella giornata di domani, lunedì 18 maggio, per lavori sulla tratta).