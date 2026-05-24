Incidente a Cisano sul Neva, 18enne trasportato al Santa Corona: è gravissimo

Cisano Sul Neva. Brutto incidente questa sera a Cisano sul Neva, in via Piamboschi, dove un diciottenne ha perso il controllo della sua motocicletta per cause da accertare, andando a sbattere contro un’auto in sosta.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30 e sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Alassio, il 118, i Carabineri, gli agenti della Polstrada e della Polizia locale.

Le condizioni del ragazzo, classe 2008, sono apparse subito molto gravi, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato e accompagnato dal personale sanitario dell’automedica all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.