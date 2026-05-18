Albenga. Ha appena spento la sua prima “candelina”, dopo un anno di crescita ricco di eventi ed iniziative. E adesso ha anche una vera e propria “casa”. Ieri (17 maggio), l’associazione “Un Passo alla Volta ODV” ha inaugurato ad Albenga la sua sede, che ha trovato dimora in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Si tratta di un traguardo straordinario per una realtà nata soltanto il 13 maggio 2025 dall’iniziativa di due giovani coppie di genitori, Alessia D’Annunzio con Pierfranco Piazza e Alessia Olivera con Davide Matera.

In soli dodici mesi, l’associazione ha registrato una crescita esponenziale sul territorio ingauno e nei comuni limitrofi, diventando una risorsa concreta e molto attiva sul territorio, attraverso eventi e corsi di approfondimento organizzati con successo e costantemente caratterizzati dal tutto esaurito.

Anche l’evento inaugurale ha visto una partecipazione straordinariamente numerosa, con diverse decine di persone presenti: a dare calore e a colorare l’atmosfera è stata soprattutto la presenza di moltissime famiglie, con tanti bambini.

guarda tutte le foto 24



Inaugurata ad Albenga la sede dell’associazione “Un Passo alla Volta ODV”

Presenti anche i rappresentanti istituzionali dei comuni con cui l’associazione collabora attivamente: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha tagliato il nastro, l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia, l’assessore al turismo Camilla Vio e la consigliera Monica Tomatis e l’assessore ai servizi sociali di Andora Monica Risso. Inoltre, nel corso dell’evento, non è mancato “un sentito ringraziamento” pubblico rivolto anche al Comune di Ceriale.

La nuova sede nasce con lo scopo di diventare un punto di riferimento per chiunque cerchi ascolto, supporto e condivisione, una vera e propria dimora pensata per ospitare incontri tra genitori, laboratori specialistici, percorsi per i più piccoli e progetti di parent training.

L’essenza stessa di “Un Passo alla Volta” risiede in questa catena di solidarietà, definendosi come “un’associazione di famiglie che aiutano altre famiglie”, con il prezioso supporto di terapisti e professionisti del settore.

“Questo spazio, – ha spiegato Pierfranco Piazza ai microfoni di IVG, – rappresenta innanzitutto un altro punto di partenza fondamentale, poiché riuscire ad accogliere le famiglie, i professionisti e tutti coloro che ne hanno bisogno in un punto autonomo e autogestito è qualcosa di sensazionale e necessario”.

“Ma la sede servirà anche per poter parlare con tutti coloro che necessitano di un consulto o anche solo di uno sfogo all’interno di un ambiente protetto e chiuso che non sia un bar: un’opportunità che fino a oggi l’associazione non aveva mai avuto. Questo traguardo è stato possibile grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, con un ringraziamento speciale ai ‘Bambini delle Fate’ e agli imprenditori che aiutano i loro progetti”.

Almeno per ora, la struttura non avrà orari d’ufficio rigidi ma, come ha spiegato ancora Piazza: “Funzionerà attraverso uno sportello d’accoglienza e uno psicologico, i cui giorni e orari precisi verranno indicati prossimamente non appena la professionista incaricata darà la sua disponibilità fissa. Nel frattempo, la sede rimane virtualmente sempre aperta alle necessità: basta un contatto per mettersi d’accordo e incontrarsi. E proprio qui verranno svolti tutti i corsi di formazione futuri, a partire dal prossimo già in calendario per il 23 maggio”.

In conclusione, il pensiero non può che “volare” ad un anno fa, quando l’avventura ha avuto inizio con un obiettivo chiaro: camminare accanto alle famiglie che vivono l’autismo ogni giorno. “Le sfide più grandi si affrontano così, un passo alla volta”, è uno dei motti dell’associazione, nata proprio da un “passo”, da una diagnosi che ha cambiato gli equilibri e ridisegnato le priorità di due famiglie.

Ieri, quel cammino intrapreso con coraggio ha dimostrato di non essere più un percorso solitario, bensì un viaggio condiviso da tutta la comunità ingauna e non solo.