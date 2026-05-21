In piazza Vittorio Emanuele il laboratorio “I custodi delle acque di Finale”

Finale Ligure. Sabato 23 maggio alle 15.30 in piazza Vittorio Emanuele a Finale c’è “I custodi delle acque di Finale”, un pomeriggio per giocare, costruire, sperimentare sul filo conduttore della scoperta dell’acqua come risorsa preziosa.

Il laboratorio anima e dà vita a divertenti esperimenti, trasformando tutti in piccoli scienziati. Semplici strumentazioni scientifiche e materiali di uso comune generano inaspettate trasformazioni, suscitando sorpresa e curiosità.

Un gioco ispirato alle avventure create dai ragazzi della Ludoteca di Finale! Muoviti tra prove, missioni e scelte per scoprire come proteggere l’acqua e il mondo che le vive intorno. Colori, forme e creatività si incontrano in grandi opere collettive di pittura ispirate all’acqua.Un laboratorio artistico aperto a tutti per dipingere insieme sfumature, movimenti e armonie del mondo acquatico.

Durante il pomeriggio ci sarà la distribuzione di cartoline a tema realizzate dai ragazzi della Ludoteca di Finale per scoprire il progetto.

L’evento è realizzato in sinergia con le animazioni della Giornata Mondiale del Gioco

Iniziativa a cura del Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua con il Centro per la Cultura Ludica 0-99 “Giocare” e il Comune di Finale Ligure nell’ambito del progetto di Regione Liguria per la realizzazione di azioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento dei giovani per la territorializzazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

Il progetto

La salvaguardia della gestione e del risparmio idrico rappresentano obiettivi fondamentali per la salute delle persone e dell’ambiente.

Regione Liguria ha incaricato i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) di realizzare azioni di informazione, comunicazione, animazione e sensibilizzazione dei giovani sulla corretta gestione della risorsa idrica.

Il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Finale Ligure e il Centro per la cultura ludica 0-99 “Giocare”, ha proposto un’avventura tra gioco, natura e territorio a base di enigmi, rompicapo e l’incontro con un drago per far diventare i ragazzi protagonisti di una storia ambientata nei luoghi reali di Finale, alla scoperta dell’acqua come risorsa preziosa da conoscere e proteggere.

Tre avventure hanno avuto luogo sul territorio del finalese e ad ogni avventura è seguito un incontro presso la ludoteca di Finale per costruire, insieme ai ragazzi, 3 personaggi guida di un misterioso poster.

– Sabato 21 febbraio: Finalborgo e la Cascata dell’Aquila I ragazzi hanno scoperto dove si incontrano il torrente Aquila e il Pora, perché l’acqua era fondamentale per difendere il borgo nel passato e si sono spinti fino alla Cascata dell’Aquila.

– Sabato 21 marzo: Calice Il sentiero del beo del follo alla scoperta di vecchi mulini, lavatoi, del pastificio che funzionava ad acqua e del torrente Pora.

– Sabato 11 aprile: Calvisio I ragazzi hanno esplorato la vita nascosta nell’acqua, un microcosmo affascinante e ricco di organismi curiosi e vivaci.

Dopo ogni avventura i ragazzi, nell’ambito di 3 incontri presso la Ludoteca, raccogliendo le idee, hanno dato vita a tre personaggi guida, in missione alla scoperta dell’acqua a Finale, della sua importanza e del perché non va sprecata.