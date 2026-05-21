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Per i ragazzi

In piazza Vittorio Emanuele il laboratorio “I custodi delle acque di Finale”

Un pomeriggio per giocare, costruire, sperimentare sul filo conduttore della scoperta dell’acqua come risorsa preziosa

siccità acqua rubinetto

Finale Ligure. Sabato 23 maggio alle 15.30 in piazza Vittorio Emanuele a Finale c’è “I custodi delle acque di Finale”, un pomeriggio per giocare, costruire, sperimentare sul filo conduttore della scoperta dell’acqua come risorsa preziosa.

Il laboratorio anima e dà vita a divertenti esperimenti, trasformando tutti in piccoli scienziati. Semplici strumentazioni scientifiche e materiali di uso comune generano inaspettate trasformazioni, suscitando sorpresa e curiosità.

Un gioco ispirato alle avventure create dai ragazzi della Ludoteca di Finale! Muoviti tra prove, missioni e scelte per scoprire come proteggere l’acqua e il mondo che le vive intorno. Colori, forme e creatività si incontrano in grandi opere collettive di pittura ispirate all’acqua.Un laboratorio artistico aperto a tutti per dipingere insieme sfumature, movimenti e armonie del mondo acquatico.

Durante il pomeriggio ci sarà la distribuzione di cartoline a tema realizzate dai ragazzi della Ludoteca di Finale per scoprire il progetto.

L’evento è realizzato in sinergia con le animazioni della Giornata Mondiale del Gioco

Iniziativa a cura del Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua con il Centro per la Cultura Ludica 0-99 “Giocare” e il Comune di Finale Ligure nell’ambito del progetto di Regione Liguria per la realizzazione di azioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento dei giovani per la territorializzazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

Il progetto

La salvaguardia della gestione e del risparmio idrico rappresentano obiettivi fondamentali per la salute delle persone e dell’ambiente.

Regione Liguria ha incaricato i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) di realizzare azioni di informazione, comunicazione, animazione e sensibilizzazione dei giovani sulla corretta gestione della risorsa idrica.

Il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Finale Ligure e il Centro per la cultura ludica 0-99 “Giocare”, ha proposto un’avventura tra gioco, natura e territorio a base di enigmi, rompicapo e l’incontro con un drago per far diventare i ragazzi protagonisti di una storia ambientata nei luoghi reali di Finale, alla scoperta dell’acqua come risorsa preziosa da conoscere e proteggere.

Tre avventure hanno avuto luogo sul territorio del finalese e ad ogni avventura è seguito un incontro presso la ludoteca di Finale per costruire, insieme ai ragazzi, 3 personaggi guida di un misterioso poster.

– Sabato 21 febbraio: Finalborgo e la Cascata dell’Aquila I ragazzi hanno scoperto dove si incontrano il torrente Aquila e il Pora, perché l’acqua era fondamentale per difendere il borgo nel passato e si sono spinti fino alla Cascata dell’Aquila.
– Sabato 21 marzo: Calice Il sentiero del beo del follo alla scoperta di vecchi mulini, lavatoi, del pastificio che funzionava ad acqua e del torrente Pora.
– Sabato 11 aprile: Calvisio I ragazzi hanno esplorato la vita nascosta nell’acqua, un microcosmo affascinante e ricco di organismi curiosi e vivaci.

Dopo ogni avventura i ragazzi, nell’ambito di 3 incontri presso la Ludoteca, raccogliendo le idee, hanno dato vita a tre personaggi guida, in missione alla scoperta dell’acqua a Finale, della sua importanza e del perché non va sprecata.

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