In Liguria temperature già oltre i 30 gradi: scatta il primo bollino giallo dell’estate

Liguria. Ancora non è iniziato giugno e per Genova arriva il primo bollino giallo emesso dal ministero della Salute per ondata di calore da oggi (lunedì 25 maggio) fino a mercoledì 27 maggio. Sono gli effetti dell’anticiclone africano.

Si tratta in realtà del livello di pre-allerta: indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Significa che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. La notizia è stata diffusa dal Comune di Genova sui canali web e social, mentre il sito del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai bollettini sulle ondate di calore, è ancora fermo a settembre 2025 nel momento in cui scriviamo.

Ma non è l’unica criticità a livello comunicativo. Le previsioni allegate al bollettino indicano temperature massime percepite fino a 28 gradi, ma in questi giorni vengono ampiamente superati i 30 gradi reali in diverse zone della Liguria. Una discrepanza piuttosto evidente rispetto ai dati ufficiali in ambito regionale.

Secondo Arpal, infatti, le temperature massime oggi saranno ovunque uguali o superiori ai 30 gradi. A Genova si prevede un picco di 33 gradi in giornata, mentre i valori dovrebbero scendere leggermente nei prossimi giorni ma sempre in un contesto decisamente estivo. Un calo più evidente delle temperature si intravede solo a partire dal prossimo weekend.

La sanità regionale in campo per le misure di prevenzione

“Con il centro di riferimento ligure per le ondate di calore nei prossimi giorni invieremo le indicazioni operative alle strutture sociosanitarie del territorio – dichiara Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria –. L’obiettivo è garantire un monitoraggio costante della situazione e assicurare la massima attenzione nei confronti delle persone anziane, fragili e più esposte agli effetti delle alte temperature”.

Mercoledì 27 maggio è inoltre prevista una riunione tra Regione Liguria, Area 3 e Comune di Genova per definire le strategie e le misure di prevenzione da mettere in campo in vista dell’estate 2026.

“Stiamo lavorando per costruire un piano coordinato ed efficace – aggiunge Nicolò – con particolare attenzione alla prevenzione, all’informazione e alla presa in carico delle persone più vulnerabili, attraverso una stretta collaborazione tra sistema sanitario, servizi sociali ed enti locali. Inoltre, Regione Liguria sta predisponendo un’ordinanza per la tutela dei lavoratori all’aperto, per prevedere strumenti di prevenzione efficaci per contenere il rischio di colpi di calore, soprattutto tra i lavoratori esposti per ore al sole”.