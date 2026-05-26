Ok al Patto per l’edilizia in Liguria: un tavolo per coordinamento tra grandi infrastrutture, politiche del lavoro e formazione professionale

Liguria. “Via libera al Patto per l’edilizia in Liguria per il coordinamento tra grandi infrastrutture, politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Lo annuncia il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi.

“Il consiglio regionale ha approvato il mio ordine del giorno che impegna la giunta Bucci a istituire un tavolo regionale permanente in cui siano attivamente coinvolte associazioni datoriali, organizzazioni sindacali di categoria, istituzioni locali e a definire in tale ambito una strategia industriale per il settore delle costruzioni capace di andare ‘oltre il Pnrr’ garantendo la programmazione delle risorse e la certezza dei tempi per le grandi opere. In tal senso, per il post Pnrr è necessario sviluppare e coordinare le nuove opportunità in una visione programmatica decennale, incluso l’efficientamento energetico che parte dal ‘conto termico 3′ nazionale che coincide con la crisi energetica europea”.

“Inoltre, il documento prevede che si valorizzino i fabbisogni professionali anche in base al cronoprogramma dei principali lavori e alla tipologia di interventi previsti sul territorio per modulare l’offerta formativa regionale finalizzata alla creazione di competenze specifiche, agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, offrire occasioni di nuova e stabile occupazione. E’ anche necessario implementare un sistema di controllo relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, realizzando un Comitato tecnico territoriale di prevenzione con la partecipazione degli Rls, Rist, Rls di sito e dei tecnici della sicurezza (ex Cpt) delle quattro scuole edili della Liguria. Il tema infrastrutturale regionale e dei vari Comuni può essere un volano economico e lavorativo, ma conoscendone i tempi di attuazione reali. Noi possiamo essere attenti e pronti a creare i presupposti per un vero sviluppo economico con tutti i soggetti intermediari”.

Nel dettaglio, il documento impegna la giunta ad istituire un Tavolo Regionale Permanente che veda il coinvolgimento attivo delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle istituzioni locali, anche allo scopo di rafforzare il tavolo edilizio, interloquendo fra Regione, Conferenza Stato-Regionie Governo; definire una strategia industriale per il settore delle costruzioni capace di andare “Oltre il PNRR”, garantendo la programmazione delle risorse e la certezza dei tempi per le grandi opere; valorizzare i fabbisogni professionali anche in base al cronoprogramma dei principali lavori e alla tipologia di interventi previsti sul territorio, per modulare l’offerta formativa regionale per creare competenze specifiche nel rispetto delle disposizioni e degli strumenti di pianificazione di settore; agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; offrire occasioni di nuova e stabile occupazione.

Il documento impegna, inoltre, la giunta a implementare un sistema di controllo relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, costituendo un Comitato tecnico territoriale di prevenzione, con la partecipazione degli Rls, degli Rlst, Rls di sito e dei Tecnici della sicurezza ex Cpt delle quattro scuole edili liguri.

L’assessore alle politiche dell’occupazione Simona Ferro ha espresso parere positivo, per quanto di sua competenza, rilevando l’importanza del tema posto. Andrea Orlando (Pd) ha condiviso lo spirito dell’iniziativa, ma ha chiesto una modifica dell’impegnativa che è stata accolta dal proponente. Lilli Lauro (FdI) ha ringraziato Biasi per l’iniziativa assunta. Giovanni Boitano (Noi Moderati), Armando Sanna (PD) e Stefano Giordano (Mov5Stelle) hanno annunciato voto favorevole. Carlo Bagnasco (FI Berlusconi) e Matteo Campora (Vince Liguria) hanno chiesto di sottoscrivere il documento

Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: “L’approvazione in consiglio regionale dell’ordine del giorno a favore del Patto per l’edilizia rappresenta un risultato importante per tutto il comparto delle costruzioni liguri e conferma la bontà di un modello unico in Italia, che mette al centro lavoro stabile, qualità e sicurezza. Siamo felici che questo percorso abbia preso durante il nostro convegno dello scorso 10 aprile quando abbiamo lanciato questa proposta”.

“Come Filca Cisl Liguria chiediamo da tempo che gli incentivi pubblici siano legati a criteri chiari: premiare le aziende che investono davvero sull’occupazione, con assunzioni a tempo indeterminato e percorsi di crescita professionale. Questo provvedimento va nella direzione giusta perché collega sviluppo e responsabilità sociale, sostenendo le imprese sane e contrastando precarietà e lavoro povero. E nello stesso tempo si tratta di uno strumento importante per contrastare il dumping contrattuale”.

“E’ un patto per dare stabilità al comparto edile in Liguria visto che stanno per scadere le opere legate al PNRR. L’edilizia può diventare uno dei motori della crescita della Liguria solo attraverso occupazione qualificata, formazione e legalità. Ringraziamo il consigliere regionale Armando Biasi per il grande lavoro svolto e tutto il consiglio regionale per l’attenzione dimostrata verso la nostra proposta”.

Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI: “Anche Fratelli d’Italia accoglie favorevolmente l’ordine del giorno che prevede l’istituzione di un tavolo regionale permanente sul Patto per l’edilizia in Liguria. Si tratta di un percorso necessario per progetti futuri come la realizzazione della Gronda che prevede oltre 1200 lavoratori impiegati, il traforo Armo-Cantarana con 250 lavoratori, il raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora con 700 lavoratori impiegati e la Pontremolese con oltre 1400 lavoratori. Tutto ciò – dice Invernizzi – richiederà una specializzazione e una gestione complessa della forza lavoro ecco perché il tavolo di concertazione è indispensabile per gestire al meglio una programmazione strutturale che eviti rallentamenti nei cantieri e che al tempo stesso garantisca la sicurezza e la legalità negli appalti”.