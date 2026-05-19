Il trionfo dell’inclusione e del talento: a Finale Ligure la XII edizione delle “ParaCuochiadi” nel segno di “Food for Peace”

Finale Ligure. Ci sono giornate in cui i laboratori di una scuola smettono di essere semplici aule per trasformarsi in veri e propri generatori di futuro, autonomia e pura emozione. È esattamente quanto accaduto sabato 16 maggio nei locali dell’istituto IPSSAR “Migliorini” di via Manzoni a Finale Ligure, teatro della dodicesima edizione delle ParaCuochiadi. Quest’anno la storica manifestazione alberghiera, ha scelto come filo conduttore un tema di profonda attualità: “Food for Peace”.

“Il concorso, ha dimostrato ancora una volta come la cucina e il servizio di sala possano essere i canali privilegiati per valorizzare le risorse e le abilità operative di ogni singolo studente, abbattendo barriere e offrendo un’opportunità di reale integrazione sociale” affermano dall’Alberghiero di Finale Ligure.

La gara

La macchina organizzativa si è messa in moto sin dalle prime ore del mattino. Alle 9:30 i giovani concorrenti e i loro compagni di classe in veste di tutor si sono riuniti per un briefing tecnico esplicativo, gli occhi carichi di trepidazione e la voglia di dare il massimo. Mezz’ora dopo, il via ufficiale alla competizione: due ore di fuoco, creatività e concentrazione assoluta in cui i cuochi hanno lavorato sodo dietro ai fornelli, mentre in contemporanea i barman allestivano con cura le loro postazioni di lavoro e si dedicavano alle preparazioni dei cocktail.

I binomi in gara si sono mossi con grande professionalità, guidati da un regolamento rigoroso: per la cucina, l’obbligo di inserire l’olio extravergine d’oliva del territorio come parte integrante e strutturale della ricetta, valutando attentamente anche la stagionalità dei prodotti. Per la sala-bar, invece, la sfida di saper dosare il miele all’interno dei cocktail, curando non solo il gusto ma l’estetica e l’eleganza della presentazione finale alla giuria.

A riempire l’aria, oltre ai profumi intensi della tradizione ligure rivisitata, è stato il tifo commosso e caloroso delle famiglie, dei compagni e dei docenti che hanno sostenuto i ragazzi con grandi applausi e sguardi d’orgoglio.

Tutti i Premiati della XII Edizione

La giuria d’eccellenza – composta dalla Vicepreside Prof.ssa Stefania Arata, dallo Chef Emanuele D’Antuono e dallo Chef Alessandro Dessì – ha avuto l’arduo compito di valutare la coerenza con il tema e la presentazione, assegnando i seguenti riconoscimenti durante il pranzo conclusivo:

Classifica Istituti ospiti (squadre esterne)

• 1° Posto: L’I.P.S.E.O.A. “Marco Polo” (Sede di Camogli). La squadra formata da Daniele Maschio, Gabriele Rossi (tutor), Denisa Dragu e Ando Nianina Folle (tutor) ha conquistato il gradino più alto del podio grazie al piatto “Persian Yankee” e al cocktail “No Winner”.

• 2° Posto: L’IISS “Bergese”. Medaglia d’argento per il team composto da Mirko Romagnoli, Emilio Andriuoli (tutor), Cristiano Sicari e Elia Banchero (tutor), che hanno convinto la giuria con il piatto “Dolce Oro Verde” e il cocktail “Fantasia Rosa”.

• 3° Posto: IS “Giancardi Galileo Aicardi” di Alassio. Ottimo posizionamento per la squadra composta da Agostino Mauri, Edoardo Vigo (tutor), Anita Paragona e Enrico Giustetto (tutor), che hanno saputo raccontare il territorio con il piatto “Frammenti di Ponente” e il cocktail “Honey Gin”.

Classifica Istituto ospitante “Migliorini” (squadre interne)

• 1° Posto: Il team composto da Balzi Veronica, Picasso Giovanna (tutor), Rondini Simone e Koka Sovran (tutor), saliti sul gradino più alto con il delizioso “Bignè all’olio EVO con Cremoso al Limone” e il cocktail “Oltre il Confine”.

• 2° Posto: La squadra formata da Orefice Samuel, Panuccio Marianna (tutor), Rocca Arianna e Monteleone Valentina (tutor), che ha incantato con l’evocativo piatto “Crepuscolo Ligure” e il cocktail “Senza Spine”.

• 3° Posto: Il quartetto composto da Baccino Luca, Grietti Lorenzo (tutor), Bardini Ramon e Pillitu Erika (tutor), grazie al goloso “Semifreddo al Cioccolato e Lamponi con olio EVO” e al cocktail “One Sky”.

Premi di Categoria e Menzioni Speciali

• Premio Miglior Chef: Assegnato a Luca Baccino e Lorenzo Grietti del “Migliorini”, capaci di distinguersi dietro ai fornelli per rigore e abilità.

• Premio Miglior Barman: Conquistato da Denisa Dragu e Ando Nianina Folle del “Marco Polo” di Camogli, impeccabili nella miscelazione e nella gestione della postazione.

• Miglior Utilizzo del Prodotto: Un riconoscimento meritatissimo è andato a Kevin Prekperaj e Giuseppe Gallo (tutor) del “Migliorini”, che con il loro piatto “Tavolozza Ligure” hanno saputo esaltare l’olio extravergine di oliva in modo magistrale.

• Miglior Presentazione: Premio vinto da Thomas Pastorino e Gabriel Bubba (tutor) sempre del “Migliorini”, per l’eleganza visiva e l’equilibrio cromatico del loro “Risotto con asparagi, seppie croccanti e nero”.

Ringraziamenti

“Il successo di un evento così imponente risiede nella sinergia di una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione. Un ringraziamento va alla Prof.ssa Irene Ambrosini, regista organizzativa dietro le quinte della manifestazione. La conduzione e la presentazione ufficiale della giornata sono state affidate alla professionalità della Prof.ssa Simona Salomone, che ha saputo guidare i vari momenti con entusiasmo” aggiungono ancora dall’istituto finalese.

“La scuola ha voluto tributare un ringraziamento istituzionale di profonda stima alla vice sindaco Maura Firpo, al consigliere comunale Andrea Calcagno e alla rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale Alessandra Fenoglio, la cui presenza testimonia la vicinanza reale delle istituzioni al percorso di crescita dei ragazzi”.

“Un grazie fondamentale va poi a tutto il coordinamento docenti guidato dal Prof. Massimo Rovere, insieme ai professori Gaspare Pulici, Diego Ponti, Lorenzo Operto e Cristina Termine e all’Educatrice Professionale Aurora Iannaccone”.

Le brigate sul campo hanno svolto un lavoro straordinario, dimostrando una grande professionalità in ogni momento della giornata:

• La Brigata di Cucina, guidata magistralmente dallo Chef Fabrizio Massa, si è occupata con dedizione alla preparazione del pranzo.

• La Brigata di Sala è stata diretta con passione dalla Prof.ssa Sara Ceccatelli e dal Prof. Riccardo Colombo.

• I ragazzi del settore Accoglienza Turistica, coordinati dalle Prof.sse Manuela Viazzi e Simona Diluzio, hanno accolto ospiti e autorità all’ingresso con il consueto sorriso e grande cortesia.

• Gli studenti della classe 4G IPSIA che, sotto la guida delle Prof.sse Marta Delfino e Gaia Sechi, hanno firmato lo splendido comparto grafico e la gestione social dell’evento.

“Un ringraziamento indispensabile, vero motore silenzioso dell’istituto, va a tutto il personale ATA e ai tecnici di laboratorio, il cui supporto operativo e logistico prima, durante e dopo la manifestazione è stato vitale per la riuscita della kermesse”.

Il sostegno del territorio e degli sponsor

Nessun progetto ambizioso può volare alto senza radici solide nel tessuto economico locale. L’Istituto esprime profonda gratitudine alle aziende e alle associazioni partner che hanno creduto nel valore sociale del concorso, donando le eccellenze del territorio e i premi per i ragazzi:

• Salumificio CHIESA di Finale Ligure

• Azienda Agricola PUNTA CRENA della Famiglia Ruffino di Varigotti

• Vivaio PAMPARINO (Sciure E Ciante Du Pampa)

• DITTA FORTUNA – Abbigliamento Professionale

• ASSOCIAZIONE CUOCHI PIETRESE

• Torrefazione GIOVANNACCI Caffè di Finale Ligure

• Azienda Agricola Fernandez

“Le “ParaCuochiadi” si chiudono lasciando nei cuori dei presenti un messaggio chiaro: in cucina, così come nella vita, non esistono barriere invalicabili quando si mettono in campo passione, inclusione e solidarietà. L’appuntamento, attesissimo, è per la prossima edizione” concludono dall’istituto IPSSAR “Migliorini”.