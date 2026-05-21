Il progetto “A Ruota Libera” fa tappa a Carcare: il 24 e 25 maggio escursioni gratuite in bici per persone con e senza disabilità

Carcare. Il progetto “A Ruota Libera” arriva a Carcare dove, domenica 24 e lunedì 25 maggio, proporrà escursioni gratuite aperte a tutti nell’ambito della manifestazione “Sportivi Per Natura” che si svolgerà in piazza Genta (piazza rossa).

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i volontari proporranno escursioni gratuite sia con biciclette elettriche con ricarica solare messe a disposizione dal progetto, che permettono la partecipazione anche di persone non allenate o che normalmente non praticano sport, sia con speciali cicli, realizzati appositamente per il progetto, che permettono la partecipazione di persone con disabilità, anche accompagnate dai familiari.

L’appuntamento per entrambe le giornate è nell’area in piazza Genta per le ore 9.30. Al banchetto informativo di “A Ruota Libera” si potrà scaricare tramite QR Code la cartina dei sentieri tracciati e dei percorsi.

Lunedì 25 maggio sarà allestito anche un “mini-villaggio” con gonfiabili e biciclettine adatte ai bambini che potranno provare ad andare in bici imparando la sicurezza stradale su uno speciale percorso con segnali a misura ridotta.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con le associazioni Rosa dei Venti e Coboldi Creamondi, la Pro Loco di Carcare e Ng Service, e con il patrocinio del Comune di Carcare.

Parteciperanno anche alcuni studenti e insegnanti dell’Istituto comprensivo Borsellino-Ajello di Mazara del Vallo, impegnati in Val Bormida in un progetto a tema solidarietà e accoglienza nato dopo il naufragio di Cutro.

Il calendario di escursioni gratuite di “A Ruota Libera” proseguirà fino ad ottobre, con altri appuntamenti in tutta la regione. Segui la nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti https://www.facebook.com/progetto.aruotalibera

“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206 presentati) che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema. Ha come obiettivo aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti.

Oltre al capofila Libertas Liguria, nel partenariato di “A Ruota Libera” figurano APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.