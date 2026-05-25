Il presidente della Regione Bucci incontra il console generale d’Austria

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha accolto questa mattina nel suo ufficio in piazza De Ferrari il console generale d’Austria Wolfgang Strohmayer, accompagnato dal console onorario d’Austria a Genova Peter Ploederl.

L’incontro è stato occasione per avviare un confronto su possibili ambiti di collaborazione tra la Liguria e l’Austria, con particolare attenzione ai settori portuale, commerciale e della ricerca.

“Il rafforzamento delle relazioni internazionali rappresenta un’opportunità importante per la Liguria – dichiara il presidente Bucci –. Il confronto con il Consolato austriaco può favorire nuove sinergie nei settori strategici del nostro territorio, a partire dalle infrastrutture, dalla portualità e dalla logistica, ambiti nei quali la Liguria punta a consolidare sempre più il proprio ruolo di porta d’accesso al sistema economico europeo”.

Il programma della visita del Console, organizzato dal Settore Affari Europei e Internazionali della Regione Liguria insieme a Liguria International, prevede nella giornata di oggi e di domani, martedì 26 maggio, una serie di incontri con realtà economiche e istituzionali del territorio ligure.