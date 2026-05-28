Il Pietra Ligure saluta Pili: “Per noi più di un semplice calciatore”

Il comunicato

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica che, al termine della stagione sportiva 2025/2026, si interromperà il percorso di Filippo Pili in maglia biancoceleste.

Arrivato a Pietra Ligure nella stagione 2020/2021, Filippo ha rappresentato molto più di un semplice calciatore: classe 1997, è stato uno dei volti simbolo di un ciclo ricco di emozioni, sacrifici e traguardi importanti. C’era nel momento più difficile, quello della dolorosa retrocessione del 2022, e c’è stato da protagonista nella rinascita del club. Dalla vittoria del campionato di Promozione e del titolo di categoria, fino ai migliori piazzamenti in Eccellenza della nostra storia recente, passando per il successo nella fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza nell’ultima stagione.

Prestazioni, attaccamento, leadership e senso di appartenenza hanno lasciato un segno profondo dentro e fuori dal campo.

A Filippo va il più sincero ringraziamento da parte di tutta la società, con la consapevolezza che il suo nome resterà per sempre legato alla storia dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956.