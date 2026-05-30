Il Millesimo rispetta il fioretto: mister e giocatori percorrono il Cammino di Santiago di Compostela

Una delegazione del Millesimo sta percorrendo il Cammino di Santiago. Ci sono gli allenatori Fabio Macchia e Ivo Castello insieme a un gruppo di giocatori: Lazzaretti, Cigliutti, Gadau, Totaro e Gualtieri.

Il celebre percorso di pellegrinaggio è stato al centro del film Buen Camino di Checco Zalone. La pellicola campione d’incassi nelle sale a dicembre ha dato lo spunto per il fioretto della squadra giallorossa: “Se vinciamo il campionato, facciamo il cammino”.

E così è stato, con la squadra giallorossa che il 25 marzo scorso ha conquistato il primo posto in Eccellenza e “staccato il biglietto” per la Serie D. Nonostante i più di 100 kilometri da percorrere a piedi in cinque giorni, mister Macchia non ha dubbi: “Decisamente più difficile vincere tre campionati di fila”.