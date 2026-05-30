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Il Millesimo rispetta il fioretto: mister e giocatori percorrono il Cammino di Santiago di Compostela

"Se vinciamo il campionato, percorriamo il cammino". L'idea nata in concomitanza con l'uscita del film campione d'incassi Buen Camino di Checco Zalone

Generico maggio 2026

Una delegazione del Millesimo sta percorrendo il Cammino di Santiago. Ci sono gli allenatori Fabio Macchia e Ivo Castello insieme a un gruppo di giocatori: Lazzaretti, Cigliutti, Gadau, Totaro e Gualtieri.

Il celebre percorso di pellegrinaggio è stato al centro del film Buen Camino di Checco Zalone. La pellicola campione d’incassi nelle sale a dicembre ha dato lo spunto per il fioretto della squadra giallorossa: “Se vinciamo il campionato, facciamo il cammino”.

E così è stato, con la squadra giallorossa che il 25 marzo scorso ha conquistato il primo posto in Eccellenza e “staccato il biglietto” per la Serie D. Nonostante i più di 100 kilometri da percorrere a piedi in cinque giorni, mister Macchia non ha dubbi: “Decisamente più difficile vincere tre campionati di fila”.

 

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