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La dedica

Il Millesimo celebra capitan Bove: “La tua maglia numero 2 è leggenda”

"Al di là della categoria e dei rimborsi economici, ha sempre messo il Millesimo al primo posto. Ti saremo sempre riconoscenti"

Generico maggio 2026

Millesimo. Il Millesimo celebra capitan Michelangelo Bove tramite un lungo comunicato. La bandiera conclude la propria esperienza da calciatore giallorossa dopo ben 13 anni, tra tanti successi sportivi e di società.

Il commiato del club giallorosso

Un’Era lunga 13 anni.

Questo è Michelangelo Bove, il nostro Capitano.

Il giocatore più vincente della nostra storia, l’unico ad aver giocato e vinto con la nostra maglia tutti i campionati dilettantistici, dalla Seconda Categoria fino all’Eccellenza passando per la Prima Categoria e la Promozione.

In giallorosso Michelangelo ha vinto : 1 campionato di Eccellenza, 1 campionato di Promozione, 1 campionato di Prima Categoria, 1 Coppa Liguria di Prima Categoria, 2 campionati di Seconda Categoria e 1 play off di Seconda Categoria.

295 presenze con la maglia giallorossa e 67 goal segnati che ne fanno il difensore più prolifico di sempre della nostra società.

Terzino autore di 18 reti in una sola stagione (2017/2018), colui che ha siglato il goal vittoria del campionato 2018/2019.

Condottiero di innumerevoli sfide, ha dato anima e cuore dentro e fuori dal campo per il Millesimo Calcio. Ha rappresentato in maniera impeccabile e con grande amore la nostra società per tutto questo tempo, scrivendone un pezzo di storia indelebile.

Michelangelo, non solo è stato il nostro Capitano per antonomasia, ma ha anche collaborato in società per diversi anni.

Decisivo e fondamentale nel passaggio societario durante l’estate 2018. Insieme agli altri componenti del gruppo storico, infatti, ha saputo regalare, non solo grandi risultati sportivi, ma anche un futuro radioso a tutto il movimento calcistico millesimese.

Oltre a svariati anni da consigliere nel direttivo societario, ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Generale durante la stagione 2020/2021, aiutando in maniera sensibile la rinascita e la crescita del prosperoso settore giovanile che abbiamo oggi.

Bove è stato il nostro Capitano per ben 7 anni ed è stato un esempio per i più giovani e un simbolo per i ragazzi e i bambini della nostra società.

Celebre il coro: “Din don Din don Din don Din don …intervengo qui da Mresciu…Miki Bove ha fatto goal”.

Ha dimostrato quotidianamente una passione e un amore davvero encomiabili per il calcio e per la maglia del Millesimo in particolare, al di là della categoria e dei rimborsi economici, ha sempre messo il Millesimo al primo posto.

La tua maglia numero 2 è diventata leggenda. Ti saremo riconoscenti per sempre!

“Nessun giorno potrà mai cancellarti dalla memoria del tempo” cit. Virgilio

GRAZIE DI TUTTO IMMENSO ED ETERNO CAPITANO!!!

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