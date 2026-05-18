Il Millesimo celebra capitan Bove: “La tua maglia numero 2 è leggenda”

Millesimo. Il Millesimo celebra capitan Michelangelo Bove tramite un lungo comunicato. La bandiera conclude la propria esperienza da calciatore giallorossa dopo ben 13 anni, tra tanti successi sportivi e di società.

Il commiato del club giallorosso

Un’Era lunga 13 anni.

Questo è Michelangelo Bove, il nostro Capitano.

Il giocatore più vincente della nostra storia, l’unico ad aver giocato e vinto con la nostra maglia tutti i campionati dilettantistici, dalla Seconda Categoria fino all’Eccellenza passando per la Prima Categoria e la Promozione.

In giallorosso Michelangelo ha vinto : 1 campionato di Eccellenza, 1 campionato di Promozione, 1 campionato di Prima Categoria, 1 Coppa Liguria di Prima Categoria, 2 campionati di Seconda Categoria e 1 play off di Seconda Categoria.

295 presenze con la maglia giallorossa e 67 goal segnati che ne fanno il difensore più prolifico di sempre della nostra società.

Terzino autore di 18 reti in una sola stagione (2017/2018), colui che ha siglato il goal vittoria del campionato 2018/2019.

Condottiero di innumerevoli sfide, ha dato anima e cuore dentro e fuori dal campo per il Millesimo Calcio. Ha rappresentato in maniera impeccabile e con grande amore la nostra società per tutto questo tempo, scrivendone un pezzo di storia indelebile.

Michelangelo, non solo è stato il nostro Capitano per antonomasia, ma ha anche collaborato in società per diversi anni.

Decisivo e fondamentale nel passaggio societario durante l’estate 2018. Insieme agli altri componenti del gruppo storico, infatti, ha saputo regalare, non solo grandi risultati sportivi, ma anche un futuro radioso a tutto il movimento calcistico millesimese.

Oltre a svariati anni da consigliere nel direttivo societario, ha anche ricoperto il ruolo di Direttore Generale durante la stagione 2020/2021, aiutando in maniera sensibile la rinascita e la crescita del prosperoso settore giovanile che abbiamo oggi.

Bove è stato il nostro Capitano per ben 7 anni ed è stato un esempio per i più giovani e un simbolo per i ragazzi e i bambini della nostra società.

Celebre il coro: “Din don Din don Din don Din don …intervengo qui da Mresciu…Miki Bove ha fatto goal”.

Ha dimostrato quotidianamente una passione e un amore davvero encomiabili per il calcio e per la maglia del Millesimo in particolare, al di là della categoria e dei rimborsi economici, ha sempre messo il Millesimo al primo posto.

La tua maglia numero 2 è diventata leggenda. Ti saremo riconoscenti per sempre!

“Nessun giorno potrà mai cancellarti dalla memoria del tempo” cit. Virgilio

GRAZIE DI TUTTO IMMENSO ED ETERNO CAPITANO!!!