Il Loanese d’Oro, la commedia dialettale e l’incontro per il centro di riabilitazione: fine settimana intenso per il Lions Club Loano Doria

Loano. Fine settimana intenso per l’attività del Lions Club Loano Doria che lo ha visto protagonista con tre iniziative.

Venerdì 22 maggio presso il Ristorante Tiki Beach di Loano si è svolto un incontro con il centro “Polvere di stelle” di Borghetto Santo Spirito che ha spiegato la propria attività.

Si tratta di un centro di riabilitazione per bambini e adolescenti che incontrano difficoltà nello sviluppo. Gli obiettivi del centro sono di accompagnare ogni individuo nel percorso verso il massimo sviluppo delle proprie potenzialità e fornire sostegno alla genitorialità ed alle sfide quotidiane che una famiglia può incontrare. Ci si occupa di valutazione, diagnosi e presa in carico riabilitativa in neuropsicomotricità, logopedia, psicoterapia, intervento educativo, attività di formazione.

“Ognuno brilla a modo suo”: una frase significativa che conforta le persone che si avvicinano al Centro e vengono accolte con professionalità e gentilezza.

Sabato 23 maggio c’è stata la cerimonia del “Loanese d’Oro” 2026 con la consegna del riconoscimento ad una figura “concittadina” la cui attività risulti particolarmente significativa per la comunità.

Con questo riconoscimento, nato sotto la presidenza di Giacomo Piccinini nel 2020, il Lions Club vuole omaggiare chi si sia particolarmente distinto nel suo operare, portando lustro alla nostra Loano e divenendo un riferimento nel proprio ambito, e contemporaneamente abbia dimostrato una concreta disponibilità ad aiutare gli altri.

Quest’anno è stato consegnato a Lorella Brondo, figura di spicco della realtà loanese che con la sua scuola di danza ha rappresentato e rappresenta un’esperienza importante per le ragazze di Loano. Ha scoperto e forgiato numerosi talenti di successo e ha portato le proprie allieve a gareggiare in tutta Italia e con loro il nome di Loano.

In un’atmosfera intrisa di grande emozione, commozione e gioia Lorella Brondo ha ritirato il riconoscimento tra “i suoi ragazzi”, bravissimi ballerini che hanno ballato nella Sala del Mosaico gremita di gente, dando un saggio del loro lavoro.

Presenti il sindaco di Loano Luca Lettieri con altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente del Lions Club Loano Doria Santiago Vacca.

Domenica 24 Maggio “Chi va’ pé ganci……”, commedia teatrale in dialetto ligure a cura della Compagnia Teatrale “Sciappin all’Opera”.

Con il patrocinio del Comune di Loano, la collaborazione di Riccardo Ferrari, Alessandro Gimelli e Vladi dei “Trilli”, il Lions Club Loano Doria e l’Associazione “Vecchia Loano”, hanno presentato uno spettacolo, il cui ricavato (mille e 800 euro, a cui va aggiunto il contributo del Lions Club Loano Doria di mille euro) sarà devoluto all’associazione “Bastapoco” onlus di Albenga.

Successo strepitoso per lo spettacolo tenutosi nella sala della chiesa di San Pio X a Loano ha visto un numerosissimo pubblico applaudire una serata non di solo teatro e musica, ma di tradizioni, di dialetto, di ricordi e cultura ligure in particolar modo di Loano.

Numerose le autorità presenti – oltre al parroco – che hanno partecipato calorose all’evento benefico a favore della Onlus Bastapoco, organizzazione di volontariato e solidarietà per persone malate di tumore in stato avanzato di malattia. Rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Loano (il vice sindaco Luigi Bocchio, assessori e consiglieri) ed il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Come ha spiegato il presidente Mario Baruchello, felicissimo del calore trovato in sala, “forniamo supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari. Il nostro scopo principale è quello di realizzare un Hospice dedicato alla persona malata, quando non sia più possibile assisterla nella propria casa”.