Il Legino Juniores non molla un centimetro: 3-1 in trasferta e semifinale nazionale blindata

Il Legino vince anche la gara di ritorno dei quarti di finale contro i friulani del Sant’Andrea San Vito per 3 a 1. Risultato netto che fa il paio con il roboante 5-1 dell’andata (la cronaca qui) con cui la squadra verdeblù aveva di fatto messo in ghiaccio la qualificazione alle semifinali nazionali per il titolo di campione d’Italia categoria Juniores regionali.
Il Legino sfiderà in semifinale, andata e ritorno, la Sestese Calcio, formazione toscana di Sesto Fiorentino. L’altra semifinale sarà Vigor Perconti (Lazio) – Lykos Tolve (Basilicata).
Le reti del Legino sono state siglate da Palomba al 12′ del primo tempo. Nella ripresa, goal di Campus al 62′ e Galotto all’80’.
Il Legino è sceso in campo con la seguente formazione: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Amici, Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Paina. A disposizione: Regazzoni, Di Murro, Ottavi, De Fazio, Galotto, Inturri, Esu.