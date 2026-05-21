Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Savona: percorso, strade chiuse e orari dei passaggi sull’Aurelia

Savona. La provincia di Savona oggi diventa protagonista della Corsa Rosa in occasione della dodicesima tappa con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. Quest’anno, come era già successo nel 2024 con l’arrivo ad Andora, la carovana attraversa la riviera savonese per poi salire verso il Piemonte dal Colle del Giovo.

I corridori entreranno in provincia di Savona da Coasco (strada provinciale 453) e percorreranno la via Aurelia da Albenga fino ad Albisola. Da qui saliranno verso il Piemonte passando (Stella, colle del Giovo, Sassello) e arrivare in provincia di Alessandria passando da Bric Berton.

A Savona le vie interessate sono via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Colombo, via Guidobono, corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Pancaldo, lungomare Matteotti.

Ad Albenga Coasco; via Paccini all’interno del centro abitato di Bastia; ponte sul torrente Neva; rotatoria intersezione S.S. 582; direzione Albenga; viale Martiri della Foce; via Leonardo Da Vinci; via Fratelli Vizziano; rotonda di piazza Garibaldi; viale Pontelungo; viale dell’Agricoltura; S.S. 1 Aurelia in direzione Ceriale.

La strada verrà chiusa al traffico due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti.

Gli orari dei passaggi del Giro d’Italia

Di seguito gli orari dei passaggi nei vari comuni (considerando una media di 44 km/h): Coasco 14:09, Albenga 14:15, Ceriale 14.22, Loano 14:27, Pietra Ligure 14.32, Finale Ligure 14.39, Varigotti 14.45, Spotorno 14.52, Vado Ligure 15.02, Savona 15.10, Albisola 15.15, Stella 15.27, Colle del Giovo 15.44, Sassello 15.51.

Gli orari dei passaggi del Giro d'Italia nel savonese

Uscita anticipata da scuola

Il passaggio del Giro avrà ripercussioni anche sull’attività degli istituti scolastici dei comuni attraversati dalla corsa (QUI le decisioni dei sindaci).

Ogni amministrazione comunale ha predisposto ordinanze apposite, ma in generale in ogni località le lezioni termineranno anticipatamente tra le 11 e le 12 circa, a seconda dell’orario in cui è previsto il passaggio della gara. Invece, le classi che era già previsto uscissero dopo le 14 non avranno alcuna variazione.

Le modifiche alle corse dei bus di Tpl Linea

TPL Linea avvisa la clientela che in occasione dello svolgimento della 12^ tappa del Giro d’Italia, il 21 maggio il servizio subirà parziali interruzioni in base alle sospensioni alla circolazione veicolare previste dall’organizzazione di gara sull’intero percorso di tappa.

Nello specifico, come da disposizioni delle forze dell’ordine, la circolazione veicolare verrà interrotta almeno 2 ore e 30 minuti prima del transito della gara ciclistica (QUI le modifiche delle linee interessate in ogni comune).

Partenza del Giro-E da Savona

Oggi la città ospiterà la partenza della 9ª tappa del Giro d’Italia E-Bike, la Savona – Novi Ligure, confermandosi ancora una volta protagonista di uno degli eventi sportivi più amati dal pubblico italiano. È la seconda volta in pochi anni che Savona accoglie una partenza del Giro E: già nel 2024 era stata infatti sede della tappa Savona – Andora (QUI tutte le informazioni).

Il Giro d’Italia E-Bike è l’evento cicloturistico che si svolge in contemporanea con il Giro d’Italia, utilizzando biciclette da corsa a pedalata assistita. Un’iniziativa che unisce sport, promozione del territorio e sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile e della tutela ambientale.

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza al via di grandi nomi del ciclismo come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Damiano Cunego, Andrea Tafi, Igor Astarloa e Giacomo Nizzolo. Accanto a loro, una presenza d’eccezione: Justine Mattera, capitana “prestata” al ciclismo dal mondo dello spettacolo.