Il Giro d’Italia attraversa la provincia di Savona: le decisioni dei sindaci sulle scuole

Savona. Il passaggio del Giro d’Italia nel savonese non comporterà soltanto modifiche alla viabilità della provincia (qui gli orari di passaggio della “carovana rosa” e le relative chiusure) ma avrà ripercussioni anche sull’attività degli istituti scolastici dei comuni attraversati dalla corsa.

Ogni amministrazione comunale sta predisponendo ordinanze apposite, ma in generale in ogni località le lezioni termineranno anticipatamente tra le 11 e le 12 circa, a seconda dell’orario in cui è previsto il passaggio della gara. Invece, le classi che era già previsto uscissero dopo le 14 non avranno alcuna variazione.

Per informare con ancora maggiore precisione i propri lettori, comunque, la nostra redazione ha contatto i sindaci dei vari comuni.

Savona: gli alunni delle scuole dell’infanzia usciranno dalle 11.30 alle ore 12; gli alunni delle scuole primarie usciranno alle ore 12; gli alunni delle scuole secondarie di primo grado usciranno alle ore 11.50. Le attività extrascolastiche previste nel pomeriggio di giovedì 21 maggio sono sospese e rinviate a data da definirsi. Nei 5 nidi comunali invece uscita anticipata alle 12 per i bimbi che hanno l’orario ridotto mentre viene garantito il tempo normale e il post nido.

Albenga: è prevista la sospensione delle attività didattiche dalle 10.30 nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nelle quali l’uscita degli studenti sia prevista entro le ore 14.30. Nessuna limitazione viene stabilita per le scuole nelle quali l’uscita degli studenti sia ordinariamente successiva alle ore 14.30.

Bergeggi: le scuole chiudono alle 11.

Borghetto Santo Spirito: il sindaco Giancarlo Canepa non ha predisposto alcuna ordinanza in merito, ma il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Andrea Rossato ha stabilito che le famiglie potranno decidere se ritirare gli alunni tra le 11 e le 11.30, prima della chiusura della strada, o al normale orario di uscita. Gli alunni che frequentano l’orario normale di lezione devono essere ritirati all’orario di uscita consueto. Per quanto concerne il servizio trasporto scolastico del comune di Ceriale, questo stesso non potrà essere predisposto esclusivamente per la corsa di uscita della scuola secondaria di primo grado delle ore 14.

Borgio Verezzi: gli alunni usciranno alle 11.30, mentre chi ha rientro pomeridiano uscirà regolarmente all’orario previsto.

Finale Ligure: le classi con uscita compresa tra le 12 e le 14.30 (cioè gli orari di chiusura delle strade) usciranno alle 11; le classi la cui uscita è prevista dopo le 14.30, invece, termineranno le lezioni regolarmente all’orario previsto.

Loano: alla scuola primaria Milanesi è prevista la sospensione delle attività didattiche alle 11 senza servizio scuolabus. Alla primaria Valerga per il tempo pieno attività regolare dalle 8.30 alle 16.30 con mensa e scuolabus; per il tempo modulo, è prevista la sospensione delle attività didattiche alle 11 senza servizio scuolabus. Alla scuola dell’infanzia “Simone Stella” svolgimento regolare delle attività (con indicazione che non è possibile il servizio parziale ma solo per l’intera giornata). Alla scuola secondaria Mazzini-Ramella è prevista la sospensione delle attività didattiche alle 11 senza servizio scuolabus.

Stella: le lezioni termineranno alle 11.30.

Articolo in aggiornamento