Il Gassman si riempie di giovani, teatro e meraviglia: arrivano i Saggi del Barone

Borgio Verezzi. Due giornate, quasi ottanta ragazzi in scena, un teatro pieno di energia, studio, emozione e passione. Il 1° e il 2 giugno 2026 il Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi ospiterà I Saggi del Barone, il grande appuntamento finale della Scuola di Teatro della Compagnia del Barone Rampante, che quest’anno porterà sul palco circa ottanta allievi di tutte le età, protagonisti di un intenso percorso artistico e umano costruito durante l’anno.

Un momento centrale e attesissimo per la vita della Compagnia, che da oltre vent’anni rappresenta un importante punto di riferimento culturale e formativo per il territorio, investendo nella crescita artistica e personale dei più giovani attraverso il teatro. Negli anni, la Scuola del Barone Rampante è diventata uno spazio di formazione, incontro e condivisione, capace di accompagnare tanti ragazzi in un percorso di scoperta di sé, del gruppo e della scena.

Le due giornate offriranno al pubblico un vero e proprio viaggio teatrale tra mondi poetici, ironici, visionari e contemporanei.

Lunedì 1° giugno

Si partirà alle ore 17 con L’amore delle tre melarance, a cura di Lara Galli con la collaborazione di Anita Gallo: uno spettacolo ispirato alla celebre fiaba teatrale, tra fantasia, comicità e immaginazione.

Alle ore 19 sarà la volta de L’Avaro, originale rilettura del classico di Molière curata da Gaia Capelli, Iacopo Ferro e Andrea Nicolini.

La serata si concluderà alle ore 21 con Almost, Maine, delicato e surreale mosaico di storie d’amore ambientato in una piccola cittadina americana, ancora a cura di Gaia Capelli, Iacopo Ferro e Andrea Nicolini.

Martedì 2 giugno

Il pubblico tornerà al Gassman per altre due produzioni della Scuola.

Alle ore 18 andrà in scena Il meraviglioso mondo di Alice, originale trasposizione ispirata all’universo di Alice nel Paese delle Meraviglie, curata da Gaia Capelli, Iacopo Ferro, Lara Galli e Andrea Nicolini: un viaggio teatrale visionario, ironico e sorprendente dentro il mondo del sogno e dell’assurdo.

Alle ore 21 tornerà Almost, Maine, uno dei lavori più intensi e corali dell’edizione 2026 dei saggi.

L’ingresso sarà a offerta libera a sostegno delle attività della Compagnia del Barone Rampante e della sua Scuola di Teatro.

Scene e costumi degli spettacoli sono curati dal laboratorio della Compagnia del Barone Rampante, grazie al lavoro di Marcella Rembado, Viviana Siviero, Riccardo Allienda, Nina Canfora e Tiziana Impieri, che hanno collaborato alla realizzazione degli allestimenti scenici e dei costumi.

La Compagnia invita “tutta la cittadinanza, le famiglie, gli amici e gli appassionati di teatro a partecipare a queste due serate speciali, pensate come una grande festa del teatro, della crescita e della condivisione”. La Compagnia desidera inoltre ringraziare “per il sostegno il Comune di Borgio Verezzi e la Fondazione De Mari, che continuano a supportare le attività culturali e formative rivolte ai giovani del territorio”.