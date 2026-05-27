Il Comune di Finale Ligure rinnova il sito web: con l’App Municipium anche da smartphone

Il sito web istituzionale del Comune di Finale Ligure si aggiorna con un importante intervento di restyling e ottimizzazione tecnica, affiancato dal lancio di un nuovo e cruciale strumento di comunicazione per la cittadinanza.

Da oggi è infatti ufficialmente attiva l’app “Municipium”, l’applicazione mobile che trasforma il rapporto tra istituzioni e cittadino, rendendo la Pubblica Amministrazione un servizio dinamico, accessibile e a portata di click. Facile da usare, completa, personalizzabile e perfettamente integrata con il rinnovato sito comunale, l’app permetterà ai cittadini di ricevere comunicazioni in tempo reale e accedere ai servizi direttamente dal proprio smartphone.

Sul fronte del Sito Web, le modifiche strutturali hanno interessato in modo particolare due sezioni nevralgiche: l’Amministrazione Trasparente e l’Albo Pretorio. L’obiettivo principale del progetto è semplificare il rapporto tra l’ente pubblico e la cittadinanza, abbattendo le barriere digitali e garantendo il pieno diritto di accesso alle informazioni.

Cosa cambia per l’Amministrazione Trasparente

La sezione legata alla trasparenza è stata rivisitata in termini grafici per renderla più fruibile ed intuitiva. La nuova struttura rende immediata la localizzazione dei dati relativi a bilanci, personale, appalti e sovvenzioni. I documenti sono ora disponibili in formati aperti e facilmente scaricabili, riducendo al minimo il numero di passaggi necessari per raggiungere le informazioni desiderate.

Cosa cambia per l’Albo Pretorio

La sezione dedicata alla pubblicazione degli atti ufficiali è stata completamente riprogettata per velocizzare la consultazione. Grazie alla nuova interfaccia, i cittadini e i professionisti possono più facilmente trovare delibere, determine, ordinanze e bandi di gara in pochi secondi, filtrando i risultati per data, oggetto o parola chiave.

“Questo aggiornamento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di transizione digitale del nostro Comune”, dichiara Valter Sericano, assessore comunale alla digitalizzazione. “Abbiamo lavorato per trasformare due sezioni tecnicamente complesse in strumenti moderni, intuitivi e alla portata di tutti. La trasparenza non deve essere solo un obbligo di legge, ma un servizio concreto che rende la macchina comunale aperta e vicina ai suoi abitanti. L’integrazione con l’app Municipium corona questo percorso, offrendo un ecosistema digitale unico, moderno e integrato”.

Sul sito, https://www.comune.finaleligure.sv.it/it le nuove sezioni sono già disponibili e consultabili. Nello stesso è inoltre possibile anche scaricare gratuitamente l’applicazione “Municipium”, già disponibile per dispositivi iOS e Android e scaricabile da App Store e Google Play. L’Amministrazione invita la cittadinanza a navigare nelle nuove sezioni per scoprire tutte le funzionalità introdotte.