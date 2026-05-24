Il Cisano di “Rox” non muore mai e vince i playout rimontando il Borghetto, Porcella: “Epilogo meritato. Futuro? Mi godo oggi”

Borghetto. Dopo due lunghe battaglie, oggi quella più dura, il Cisano di mister Porcella rimonta il Borghetto e mantiene la Prima Categoria. Lo fa dopo essere andata in svantaggio nella gara di ritorno, dopo aver sbagliato un rigore e colpito due pali nella gara d’andata, lo fa soprattutto al novantesimo grazie al guizzo di Santanelli e il rigore capitalizzato da Antonelli che condanna i granata alla retrocessione.

L’allenatore, visibilmente emozionato, come di consuetudine si toglie anche qualche sassolino verso chi, a detta sua, non è stata vicino alla squadra nei momenti difficili di questa stagione. Nonostante questo, la grinta di una squadra che non aveva iniziato con il piede giusto è tornata grazie all’esperienza dei senatori della squadra.

Tanta emozione al termine di una gara terminata al cardiopalma: “Abbiamo subito gol per un errore di Prudente, nel secondo tempo il nostro attacco ha girato e ci è andata bene con il rigore. Dispiace che una delle due squadre debba retrocedere, mi spiace per il Borghetto visto che sono ragazzi che conosciamo. Soffriamo da tutto l’anno, oggi l’abbiamo dimostrato. Questi ragazzi hanno meritato tutto questo”.

“Hanno dimostrato di non meritare questo playout – continua Porcella -, non potevo fare e chiedere di più, hanno fatto il possibile. Avevamo quattro ragazzi over 35 in campo che hanno dato tutto fino all’ultimo, lo testimonia la zampata di Santanelli e la trasformazione del rigore di Antonelli, un ragazzino di 41 anni. Nell’arco di 180 minuti abbiamo meritato”.

“Abbiamo cercato di non dare punti di riferimento come all’andata – spiega l’allenatore -. Il gol ha cambiato i piani, abbiamo giocato con quattro punte e sull’1-1 siamo tornati con due. Negli ultimi dieci minuti ho dato spazio a tutto il mio arsenale. Una dedica? A Campagna, si è fatto male gravemente alla seconda giornata, ma non ha mai mancato una partita e un allenamento, spero torni presto a giocare con noi”.

Sulla prossima stagione: “Mi godo oggi, bisogna capire un attimo ma le mie intenzioni sono sicuramente quelle di rimanere qua a Cisano, se no sto a casa con la mia bellissima moglie”.

Off camera spazio ai ringraziamenti: “Sono molto grato a questa squadra che è riuscita ad andare avanti quasi da sola, con l’aiuto continuo di Diego Comparato, Savina e Roberto, l’ex ds Ricotta che ha allestito una rosa di tutto rispetto ad inizio campionato ma che poi, come altri, ha preferito abbandonare la nave che andava alla deriva. Per me è ineccepibile, è nel momento delle difficoltà che bisogna avere gli attributi per portarla in porto, io li ho e altri no“.