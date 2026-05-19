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Il calizzanese Gugliemo Ighina si laurea campione europeo di armwrestling

Sul primo scalino del podio con il braccio sinistro, sul secondo con il destro

guglielmo ighina calizzano

Calizzano. Ancora un risultato straordinario per il calizzanese Guglielmo Ighina, protagonista ai Campionati Europei di armwrestling. Dopo mesi di sacrifici, allenamenti e impegno, Guglielmo conquista il titolo di Campione Europeo Youth 110 kg con il braccio sinistro e si laurea inoltre Vice Campione Europeo con il braccio destro.

“Un traguardo di altissimo livello che conferma, ancora una volta, il talento, la determinazione e la passione di questo giovane atleta, capace di portare il nome della nostra comunità sui più importanti palcoscenici internazionali – commenta il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri – Risultati che non arrivano mai per caso, ma che sono il frutto di costanza, disciplina e spirito di sacrificio: valori autentici dello sport in generale che Guglielmo rappresenta nel modo migliore nella sua disciplina”.

A lui vanno i complimenti e l’orgoglio di tutta la comunità per aver scritto una nuova bellissima pagina di sport. Già nei mesi scorsi la stampa locale aveva raccontato i suoi importanti successi internazionali nel braccio di ferro oggi ulteriormente confermati da questo straordinario titolo europeo.

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