Il calizzanese Gugliemo Ighina si laurea campione europeo di armwrestling

Calizzano. Ancora un risultato straordinario per il calizzanese Guglielmo Ighina, protagonista ai Campionati Europei di armwrestling. Dopo mesi di sacrifici, allenamenti e impegno, Guglielmo conquista il titolo di Campione Europeo Youth 110 kg con il braccio sinistro e si laurea inoltre Vice Campione Europeo con il braccio destro.

“Un traguardo di altissimo livello che conferma, ancora una volta, il talento, la determinazione e la passione di questo giovane atleta, capace di portare il nome della nostra comunità sui più importanti palcoscenici internazionali – commenta il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri – Risultati che non arrivano mai per caso, ma che sono il frutto di costanza, disciplina e spirito di sacrificio: valori autentici dello sport in generale che Guglielmo rappresenta nel modo migliore nella sua disciplina”.

A lui vanno i complimenti e l’orgoglio di tutta la comunità per aver scritto una nuova bellissima pagina di sport. Già nei mesi scorsi la stampa locale aveva raccontato i suoi importanti successi internazionali nel braccio di ferro oggi ulteriormente confermati da questo straordinario titolo europeo.