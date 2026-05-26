Il Caffè Roma di Alassio sbarca in Formula 1: nasce Roma Lounge, lo stile della Riviera ligure conquista il GP di Monaco

Alassio. Il gusto, l’eleganza e lo stile senza tempo della Riviera ligure entrano per la prima volta nel mondo della Formula 1. In occasione del Gran Premio di Monaco 2026, in programma dal 5 al 7 giugno, debutta ufficialmente Roma Italian Riviera Lounge, la nuova hospitality premium ispirata allo storico Caffè Roma di Alassio, fondato nel 1936 dai fratelli Berrino e divenuto nel tempo un’icona di stile, accoglienza e convivialità.

Roma Lounge sarà parte delle hospitality della Formula 1, in vendita sul sito del campionato, segnando un passaggio simbolico e strategico per il progetto: per la prima volta, il nome Roma e la città di Alassio approdano su uno dei palcoscenici sportivi più esclusivi e riconoscibili al mondo, all’interno dell’evento che più di ogni altro incarna il connubio tra sport, glamour e prestigio internazionale.

Aperta per l’intera durata del weekend di gara, Roma Lounge accoglierà i suoi ospiti in una posizione di assoluto privilegio nel cuore del Principato. La Lounge si trova a pochi passi dal Palazzo del Principe, con accesso diretto alla zona dei Rampards. Lo spazio dispone inoltre di un balcone privato con vista su un’ampia porzione del porto di Monaco e del circuito, offrendo una vista esclusiva che permette di vivere la Formula 1 da un punto di vista unico.

Pensata per accogliere circa 150 ospiti nell’arco dei tre giorni di gara, Roma Lounge nasce come uno spazio in cui la cultura dell’ospitalità italiana incontra l’adrenalina della Formula 1.

L’esperienza sarà fortemente caratterizzata dall’identità del Roma di Alassio, a partire dalla proposta food & beverage affidata al team guidato da Massimo Ferrara, con una selezione dei prodotti che ne hanno costruito la reputazione: dai celebri Baci di Alassio al Croque Roma, fino a una proposta gastronomica studiata per accompagnare i diversi momenti del weekend, dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, in un’atmosfera elegante ma informale.

Il mood della Lounge richiama la dolce vita ligure, fatta di luce, dettagli curati, materiali caldi e un senso di accoglienza autentica, reinterpretata in chiave contemporanea all’interno di uno degli eventi più iconici del calendario sportivo mondiale. Un luogo pensato non solo per vivere la gara, ma per incontrarsi, festeggiare e respirare uno stile di vita che affonda le radici nella tradizione italiana.

Roma Lounge rappresenta inoltre un’operazione strategica e di lungo periodo, parte integrante del piano di valorizzazione ed espansione del progetto Roma di Alassio, con l’obiettivo di portarne i valori, l’estetica e il know-how oltre i confini locali, dialogando con piattaforme e pubblici internazionali di altissimo livello.

“È una grande soddisfazione vedere il nome del Caffè Roma e di Alassio comparire sul sito della Formula 1 – dichiara Francesco Di Biase, nipote di Mario Berrino – Il debutto a Monaco rappresenta un primo, importante traguardo, ma soprattutto l’inizio di un percorso più ampio di crescita e posizionamento del progetto. Il nostro primo obiettivo sarà far vivere un’esperienza autentica, capace di divertire e di farci divertire, facendo ciò che sappiamo fare meglio: accogliere e intrattenere, con lo stile e la naturalezza che contraddistinguono l’italianità”.

Un entusiasmo condiviso anche da Massimo Ferrara, gestore del Caffè Roma di Alassio e responsabile del food & beverage della Lounge durante il weekend del Gran Premio: “La Formula 1 a Monaco è un palcoscenico incredibile, di prestigio assoluto. Per il nostro staff è un grande onore essere parte di questo evento e daremo il massimo per offrire un’esperienza all’altezza del contesto e delle aspettative”.