Il Borghetto retrocede, Perrone: “Torneremo già il prossimo anno. Rigore? Grosso come una casa per noi nell’azione precedente”

Borghetto. Il verdetto più amaro che costa una stagione: il Borghetto di Edi Perrone retrocede in Seconda Categoria. Lo fa al termine di due partite rocambolesche e dalle due facce: se all’andata erano stati proprio i granata a rischiare di andare sotto nel risultato, al ritorno sono stati gli avversari del Cisano a rischiare la debacle.

Rete di Di Crescenzo nel primo tempo e partita nelle mani del Borghetto, in pochi avrebbero scommesso nella vittoria dei biancoblù che, fino alla rete di Gagliano, non aveva mostrato grandi costruzioni e conclusioni degne di nota. Il rigore trasformato da Antonelli al 93′ mette il punto alla stagione dei granata. Non mancano le polemiche, poco prima del rigore su Santanelli i padroni di casa lamentano un calcio dagli undici metri anche per loro, non assegnato.

“Ci condanna – commenta l’allenatore Perrone al termine della gara -, la partita è stata gestita bene fino all’ultimo. Dovevamo stare attenti alla loro esperienza, quella gli ha permesso la salvezza. Non ho niente da rammaricare, oggi abbiamo giocato alla grande, sempre con la partita in mano, potevamo segnare anche il 2-0. Gli episodi ci condannano, non lo meritavamo, è un grande dispiacere per tutta la gente presente oggi e per il lavoro svolto, ma la dea fortuna bacia sempre il Cisano”.

Poi il commento sull’episodio che ha deciso la gara: “Sul rigore per loro, nell’azione precedente, c’è un rigore per noi. L’arbitro ha lasciato un piccolo vantaggio non concretizzato, nell’azione dopo fischia per il Cisano. È l’unico rammarico, non commento mai certe situazioni e accetto sempre, ma questo era rigore”.

Una retrocessione che non ha abbattuto però l’ambiente:”Ripartiremo con entusiasmo e per riprenderci la categoria. Riconfermeremo diversi giocatori e creeremo una squadra per prenderci la promozione”.

Sul futuro della panchina del Borghetto: “Smetterò di fare l’allenatore, ma è una decisione già presa da tempo. Sarò nel consiglio direttivo come dg e responsabile della prima squadra. Dobbiamo cercare di migliorarci e siamo già sulla buona strada, oggi abbiamo acquisito esperienza e non abbiamo fatto un passo indietro. Arriverà un mister con esperienza, voglia ed entusiasmo”.

Un piccolo premio di consolazione, la tribuna piena con diversa gente di Borghetto, oltre a tanti volti noti del panorama dilettantistico del comprensorio: “Tutto questo è merito dello staff, della squadra, di chi ha seguito questa società. C’è molto supporto. Procederemo senza problemi, su questo siamo tranquilli, la gente di questa città ama il nostro calcio e abbiamo dimostrato di esserci, a costo zero, solo con il piacere di giocare: la motivazione più importante. Ai ragazzi non facciamo mancare nulla e, da domani, staremo ancora bene. Ripartiremo per il prossimo anno, con l’obiettivo di ritornare, lo garantisco“.