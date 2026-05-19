Il Bilancio di Sostenibilità 2025 di Costa Edutainment: 78mln di fatturato, impegno nella tutela animale ed energia al 100% da fonti rinnovabili

Liguria. Costa Edutainment pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025 giunto alla dodicesima edizione: dodici anni di rendicontazione volontaria che costituiscono la traccia di un’azienda che ha scelto di rendere leggibile, anno dopo anno, la propria idea di impresa.

Il gruppo è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica: in Liguria l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, La Città dei Bambini e dei Ragazzi, riaperta al pubblico a dicembre 2022 nella sua veste rinnovata di experience museum dedicato ai cinque sensi, il parco acquatico Le Caravelle e il villaggio turistico Il Paese di Ciribì a Ceriale. Per il suo impegno nell’ambito della sostenibilità, è associato dal 2022 ad ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

I risultati economico-finanziari

Buoni i risultati registrati nel 2025: nonostante il meteo sfavorevole nel periodo estivo che ha penalizzato i parchi acquatici, grazie alla solidità e alla varietà del portafoglio il gruppo ha mantenuto l’importante obiettivo di circa 3 milioni di visitatori accolti nelle 12 strutture gestite in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo.

Il fatturato è stato di circa 78 milioni di euro, con un EBITDA di 12,5 milioni di euro e un valore economico distribuito – ovvero la capacità di produrre ricchezza e distribuirla ai vari stakeholder, tra cui gli enti pubblici proprietari delle strutture gestite – pari a 62 milioni di euro. Il numero di dipendenti totali tra fissi e stagionali è salito a 927.

Importante l’impegno in termini di investimenti con 7,5 milioni di Euro utilizzati per il continuo rinnovamento del prodotto, l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle strutture.

Gli impegni ESG del gruppo trovano riscontro anche sul piano finanziario, attraverso un Sustainability-Linked Loan che vincola le condizioni del credito al raggiungimento di specifici KPI di sostenibilità, soggetti ad attestazione indipendente.

L’impegno per la tutela della biodiversità

Nel corso del 2025, Costa Edutainment ha mantenuto il proprio impegno per la tutela della biodiversità, con particolare riferimento all’ecosistema marino e agli ambienti umidi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Sono 807 le specie – con oltre 17.500 esemplari – del regno animale ospitate nelle strutture del gruppo, di cui 127 protette dalla convenzione CITES che regola il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, 52 i progetti tra ricerca e conservazione, 162 le collaborazioni con enti di ricerca e università nazionali e internazionali.

Tra le principali specie oggetto di attività di ricerca: i coralli, con l’obiettivo di preservare e ripristinare questi delicati organismi, fondamentali per la salute degli oceani, i cetacei con un prezioso contributo alla comprensione delle dinamiche ecologiche e comportamentali di queste creature, i cavallucci marini, al centro del progetto di conservazione sui cavallucci del Mar Piccolo di Taranto, la testuggine palustre e il gambero di fiume, con due progetti che prevedono interventi di bonifica da specie invasive, ripristino degli habitat naturali, riproduzione in ambiente controllato con successivo reinserimento in natura, le tartarughe marine attraverso i due Centri di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine dell’Acquario di Genova e di Livorno e il punto informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità dell’Acquario di Livorno, gli squali, attraverso due progetti mirati sia a sensibilizzare il pubblico sia a testare metodi di pesca selettivi che evitino le catture accidentali, il monitoraggio e il trattamento delle acque del mare attraverso tecnologie ecocompatibili. A questi si aggiunge il grande impegno per la riproduzione in ambiente controllato di molte delle specie ospitate per rispondere a obiettivi di conservazione, a esigenze espositive, per contribuire allo scambio con altre strutture nazionali e internazionali nell’ambito dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari.

I consumi energetici e l’impatto ambientale

Particolarmente significativo l’impegno dell’azienda rispetto alle Garanzie d’Origine dell’energia acquistata: per il terzo anno, il 100% dell’energia elettrica acquistata dal mercato è coperta da Garanzie d’Origine.

Il gruppo, già dotato di un sistema di trigenerazione energetica presso l’Acquario di Genova – che copre il 72% del fabbisogno energetico della struttura – e di un impianto fotovoltaico a servizio di Italia in Miniatura – che copre il 47% del fabbisogno del parco – ha avviato lo studio per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso l’Acquario di Cattolica – arriverà a coprire il 25% del fabbisogno elettrico – e di un nuovo trigeneratore al parco Oltremare – coprirà circa il 75% del fabbisogno totale. In totale i 4 impianti a regime arriveranno a coprire il 60% del fabbisogno energetico totale.

Con riferimento alla risorsa idrica, il Gruppo ha deciso di continuare ad impiegare sistemi di disinfezione a basso impatto ambientale, che utilizzano sterilizzatori UV e prodotti generatori di ozono per eliminare o inattivare micro-organismi patogeni che possono essere presenti nell’acqua in cui si immergono persone e animali.

Come negli anni precedenti, anche nel 2025 il Gruppo riutilizza parte delle acque impiegate per le attrazioni per l’irrigazione delle zone verdi del parco Aquafan.

Il Bilancio di Sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità 2025 è stato redatto in conformità ai Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-listed SMEs (VSME) emessi dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e sottoposto a limited assurance da parte di PwC.

Il processo di produzione del Bilancio è stato concepito come filiera sostenibile in ogni sua fase: l’ideazione grafica è di Yoge-comunicazione sensibile, con calligrafie originali di Simona Picciotto; la stampa a basso impatto ambientale è affidata a Grafiche KC su Carta Alga di Favini, ricavata dagli scarti delle alghe, biodegradabile, riciclabile e certificata FSC. La rilegatura, infine, è stata realizzata all’interno del penitenziario femminile di Genova Pontedecimo, nell’ambito di un progetto sociale che sostiene il reinserimento lavorativo delle detenute.

Il Bilancio di sostenibilità 2025 è pubblicato e consultabile integralmente qui.