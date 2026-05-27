I concerti de Le Vibrazioni e di LDA & AKA 7EVEN, le serate musicali, il teatro, il cabaret e molto altro: a Borghetto sarà “Una estate incantata”

Borghetto Santo Spirito. I concerti de Le Vibrazioni e di LDA e AKA 7EVEN, le serate musicali, il teatro in borgo, il cabaret, le presentazioni letterarie, i fuochi d’artificio a basso impatto acustici, i laboratori e le attività per i bambini, le escursioni. Sono questi gli eventi di “Una estate incantata”, il calendario di manifestazioni messo a punto dall’assessorato a cultura, sport e turismo del Comune di Borghetto Santo Spirito.

La conferenza stampa di presentazione del calendario si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alla presenza del sindaco Giancarlo Canepa, dell’assessore Carolina Bongiorni, del consigliere regionale Sara Foscolo e di Cesare Vignola di Home Adv.

Proprio Home Adv ha curato il nuovo logo turistico della città. La grafica è composta da tre elementi: la B, iniziale del nome della città; un “pesce stilizzato” che richiama il mare e la componente balneare dell’offerta turistica locale; una torre, in riferimento a Castello Borelli, simbolo di Borghetto.

Sulla rotta tracciata dal nuovo logo turistico di Borghetto Santo Spirito, si aggiunge il richiamo di una splendida sirena, che invita a vivere la bellezza e la magia delle location di piazza Marinai d’Italia, del centro storico e di piazza Castello Borelli.

“Come amministrazione – hanno spiegato Canepa e Bongiorni – abbiamo voluto investire nuovamente nelle iniziative turistiche e di accoglienza, creando anche un nuovo portale dedicato che presenteremo a breve. Dopo il successo dell’anno scorso, anche per questa estate 2026 non mancano i grandi nomi, come Le Vibrazioni e LDA e AKA 7EVEN, che saranno protagonisti di due concerti studiati apposta per pubblici di diversa età. Non dobbiamo poi dimenticare le serate di cabaret con Mario Zucca, Beppe Braida e Daniele Raco, la ‘magica serata’ con Mago Gentile e Nicole Magolie, le serate con tante note band del territorio, le attività dedicate ai più piccoli, i fuochi d’artificio a basso impatto acustico e anche momenti con finalità sociali. Infine, come anteprima per la Liguria, ospiteremo uno spettacolo teatrale con ascolto in cuffia. Tutte le manifestazioni sono gratuite, ma per gli eventi con posti limitati ci sarà la prenotazione obbligatoria”.

Confermate ed arricchite le rassegne dell’estate: Serate Incantate, Cabaret di risate, Note al Castello, Teatro nel Borgo, Notti dei Fuochi, Serate & pomeriggi d’Autore, Spazio bimbi, Alla scoperta del nostro territorio, con grandi eventi musicali, di cabaret, teatro d’autore, incontri con scrittori e personaggi del mondo scientifico e della divulgazione, attività dedicate ai più piccoli ed un ricco programma per conoscere l’ambiente e ciò che ci circonda. Come sempre, in apertura della stagione, l’attesa cena condivisa Aggiungi un posto a tavola il 18 giugno, per sottolineare, ancora una volta, l’importanza di vivere il territorio. Le prenotazioni sono già aperte, al numero 0182 970000-int 333 e alla mail team.sindaco@comune.borghettosantospirito.sv.it.

Serate Incantate è il contenitore degli eventi musicali, che ospiterà grandi interpreti e gruppi del panorama internazionale sull’intero territorio. Appuntamenti di spicco in piazza Marinai d’Italia saranno le esibizioni de Le Vibrazioni, storico gruppo musicale pop rock italiano che si esibirà giovedì 23 luglio, e di LDA & AKA 7EVEN, il duo reduce da Sanremo e composto dal cantante partenopeo LDA (Luca D’Alessio) e KA 7EVEN (Luca Marzano) on stage martedì 25 agosto: due concerti dal vivo imperdibili, che faranno divertire sia il pubblico adulto, che i più giovani.

La rassegna su piazza Marinai d’Italia si apre a luglio con Stavolta mia moglie mi manda a funk mercoledì 8, per proseguire con: i Fingerlips lunedì 13, La Luke Winslow -King Band feat, Roberto Luti e Francesco Piu Lakeetra Knowles band giovedì 16, Curtis Salgado & Band sabato 25, Imperial Queen lunedì 27 ed i Liberi Arbitrio venerdì 31 luglio. Ad agosto salgono sul palco sul mare gli Studio 54 domenica 2, gli Orient Express martedì 4, gli Eagles Experience sabato 8, gli Oronero lunedì 17, mercoledì 19 I Capovolti, venerdì 21 i Piano B e Progetto Festival, che conclude venerdì 28.

La seconda edizione di Un Cabaret di risate e magia cala gli assi per quattro giovedì: il 9 luglio con la satira Mario Zucca, il 30 luglio con le illusioni del Mago Gentile, accompagnato dalla splendida voce di Nicole Magolie, il 6 agosto con lo show di Beppe Braida, per concludersi il 13 agosto con l’imperdibile Daniele Raco.

Note al Castello ritorna nella magia di piazza Castello Borelli, per cinque serate tra note e racconti dal mondo: il 10 luglio si parte con Rita di Somma, in un tributo alla canzone Napoletana, il 20 luglio il Duo Papillon – Afro Samba Duo ci traghetta oltre oceano, nei ritmi del Brasile, il 5 agosto la piazza risuonerà con le musiche ed i canti dell’Argentina di Celeste Y Tres por tango, il 7 agosto spazio ai giovani talenti di Vox Art e, l’11 agosto, appuntamento con Assolutamente non un saggio di chiusura dell’Officina delle Idee, con i ragazzi di Borghetto S. Spirito guidati dall’Associazione Kronoteatro.

Teatro nel Borgo propone, per l’edizione 2026, un programma con grandi interpreti e personaggi di rilievo nazionale. Come sempre nella storica arena Cinema Vittoria, il palco ospiterà il 04 luglio il divulgatore e collaboratore di Alberto Angela Massimo Polidoro, il 18 luglio il filosofo Telmo Pievani; il 24 luglio il poliedrico gruppo comico musicale-teatrale Oblivion; il 12 agosto l’istrionico Paolo Hendel; il 26 agosto il comico Raul Cremona, per giungere al termine il 5 settembre con uno spettacolo teatrale e musicale, dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni, del suo amico e collaboratore Pacifico.

La rassegna di presentazione di libri Serate & pomeriggi d’Autore, che si interseca con la rassegna teatrale, avrà un’anteprima con Autori a Palazzo Pietracaprina con Mary Caridi il 20 giugno, per dipanarsi poi in 7 appuntamenti nei mesi di luglio ed agosto. Il primo appuntamento sarà con Massimo Polidoro il 04 luglio, per proseguire il 14 luglio con Serena Bortone, il 18 luglio con Telmo Pievani, il 10 agosto con Cristina Rava, il 18 agosto con Raffaella Romagnolo, il 24 agosto con Margherita Oggero e concludersi il 05 settembre con Pacifico.

Le Notti dei Fuochi, gli spettacoli pirotecnici a basso impatto acustico, ci incanteranno il 26 luglio e il 22 agosto da Piazza Marinai d’Italia.

Spazio bimbi proporrà nel Giardino Stefano Pittaluga sette pomeriggi di laboratori di manualità, riciclo, teatro, magia e lettura durante tutta l’estate. Il 26 giugno il nido d’infanzia comunale si apre a tutti per offrire un laboratorio ludico-didattico e il 15 luglio appuntamento speciale della rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie, con lo spettacolo teatrale del Teatro Stabile di Genova A come Alice, nella piazza di Castello Borelli. La rassegna per bambini sarà completata dagli appuntamenti della Lega Navale, che proporrà il Battesimo al mare … a vela, per i giovani velisti.

Alla scoperta del nostro territorio propone numerose visite guidate alla scoperta di Borghetto Santo Spirito, per scoprire le peculiarità della nostra cittadina e le escursioni naturalistiche guidate con Sentieri affacciati sul mare, ma anche incontri dedicati al mare e all’ambiente. Per chi vuole usufruire della magia dei nostri sentieri, presso lo IAT comprensoriale di Piazza Libertà, aperto a partire dal 27 giugno, saranno in distribuzione le cartine con i tracciati. È sempre possibile seguire il tour di Girovagando, grazie ai QR CODE presenti sulla cartellonistica presente sul territorio, che permette di ricevere informazioni e raggiungere i principali punti di interesse turistico.

Grande spazio anche ai nostri amici animali, con svariate attività nelle Sla comunali e presso la scuola cinofila di Borghetto Santo Spirito. Appuntamento imperdibile con Zampe in tour, la passeggiata in compagnia dei nostri amici a 4 zampe il 23 agosto, per una camminata insieme a loro sul nostro lungomare.

Completano il programma altre iniziative: il 5 luglio, il Vertical della Madonnina 6, la camminata non competitiva dell’Asd Runners for Autism e Ballando sotto le stelle, la tradizionale serata dedicata alla danza; il 17 luglio, Mi manda Bernacca con il Meteorologo Ignorante; dal 18 al 31 luglio la mostra di pittura di Cosimo Dingeo presso la Biblioteca Civica; il 14 agosto la finale provinciale del concorso nazionale Una ragazza per il Cinema e, in anteprima per la Liguria, lo spettacolo teatrale con ascolto in cuffia La Tempesta di W. Shakespeare il 4 settembre.

Tutte le attività e gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno ad ingresso gratuito.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio biblioteca, cultura, sport e turismo di Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, tel. 0182 940924.