Hantavirus, cos’è il virus che preoccupa l’Italia: sintomi, contagio e rischi. L’esperta: “Situazione diversa dal Covid”

Savona. Sono tutti negativi e non presentano sintomi i quattro casi sospetti di Hantavirus presenti in Italia ma continuano a essere in isolamento preventivo. Il lockdown è terminato invece a bordo della nave da crociera Mv Hondius, dove l’allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero.

In Europa il caso più grave è quello francese: una donna è in condizioni critiche con necessità di supporto respiratorio, mentre negli Stati Uniti sono 16 i passeggeri della nave Mv Hondius esposti al virus, tutti sotto controllo.

IVG ha voluto contattare la dottoressa Giuliana Carrega, responsabile della Struttura Complessa di Malattie infettive di Asl2 savonese, per comprendere meglio di cosa si tratta e la pericolosità di questo virus.

“In Italia si sta creando un’allerta molto emotiva: la pandemia di Covid-19 è ancora troppo vicina, ma in realtà le due situazioni sono molto diverse – afferma. Il SARS-CoV2, causa della pandemia COVID-19, pur appartenendo alla famiglia dei coronavirus era un virus sconosciuto, mentre l’Hantavirus è un virus già noto“.

Gli Hantavirus appartengono all’ordine dei Bunyavirales e nello specifico alla famiglia Hantaviridae. “Ai Bunyavirales appartengono tantissimi virus per lo più trasmessi da vettori (ad esempio zanzare o flebotomi), mentre l’Hantavirus si differenzia dagli altri in quanto si trasmette tramite contatto diretto con escrementi, urine, saliva di roditori o, meno frequentemente, morsi di roditori. Hantavirus è presente in due varianti: una endemica in Europa e in Asia (vecchio mondo) e una americana – spiega -. Per la variante presente in Europa non è mai stata documentata alcuna trasmissione interumana ma solo per contatto con roditori infetti. Clinicamente può causare febbre emorragica e danni renali”.

Per quanto riguarda la variante americana, ceppo Andes, è stata invece documentata la trasmissione interumana: “È molto più pericolosa e si sviluppa con una clinica diversa; potendo causare sintomi polmonari o cardiopolmonari si trasmette anche da persona a persona”, spiega la dottoressa Carrega.

Nel 2018 era già stato documentato un cluster di Hantavirus ceppo Andes in Argentina: “Ci furono una trentina di casi e una decina di morti limitati al Sudamerica. Non si è determinata una pandemia, come invece ha causato il coronavirus. Questo ci rende fiduciosi che il cluster verrà arginato con le corrette misure di isolamento dei contatti. Il problema può essere legato ad alcuni soggetti detti “super spreaders”, soggetti che hanno carica virale molto elevata e, dunque, potrebbero essere maggiori diffusori.

“Il focolaio sulla nave da crociera è nato perché la prima vittima e la moglie, poi deceduta in Sudafrica, prima di imbarcarsi hanno compiuto un lungo viaggio in Sudamerica, dove si sono infettati. In una comunità chiusa come quella della nave la trasmissione del virus è stata facilitata”.

L’Hantavirus ha una incubazione lunga: “In media due settimane, però può variare dai 5 ai 45 giorni – afferma la dottoressa Carrega. Per questo motivo si cerca di arginarlo mettendo i contatti in quarantena”.

I sintomi iniziali possono essere aspecifici, analoghi a quelli di qualsiasi virosi: febbre, dolori muscolari e stanchezza. “Con questi sintomi si può considerare il caso come sospetto, che diventa probabile se il paziente è stato a contatto con un soggetto infetto. Il caso probabile diventa confermato tramite la diagnosi che si può effettuare con test sierologici cercando gli anticorpi che inizialmente possono anche essere negativi in quanto compaiono dopo alcuni giorni di latenza. Nella fase iniziale si può allora identificare il virus tramite l’esito del test RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) e, solo successivamente, si cercano gli anticorpi”.

Nella forma cardiopolmonare la mortalità è elevata, può raggiungere anche il 30%. “Però possiamo stare tranquilli, l’Italia non è un paese endemico – spiega. Il serbatoio di questo virus è un particolare roditore che vive solamente in Sudamerica. È importante il fatto che si tratta di un virus già noto e che l’epidemia del 2018 è rimasta circoscritta”.

In caso di contagio la procedura è codificata: “I casi sospetti e quelli accertati vengono ricoverati in isolamento, con le stesse accortezze utilizzate per il Covid. Al momento in Italia non è stato riscontrato alcun caso. Restano attivi la sorveglianza e l’isolamento dei contatti dei passeggeri della nave da crociera”.

“L’arrivo della stagione estiva non dovrebbe essere correlato a maggior rischio di casi di Hantavirus poiché tale virus non è trasmesso da vettori”.