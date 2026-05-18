Grande successo per “La Prevenzione in Piazza”: 335 screening effettuati nel cuore di Savona

Savona. Grande partecipazione per l’edizione 2026 de “La Prevenzione in Piazza”, l’iniziativa dedicata alla salute e alla cultura della prevenzione che si è svolta sabato in piazza Sisto IV a Savona.

Nel corso della giornata sono stati effettuati complessivamente 335 screening gratuiti, confermando ancora una volta quanto sia forte il bisogno di iniziative di prevenzione accessibili e vicine alle persone.

L’evento, organizzato dal Lions Club Savona Torretta insieme al Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, ha visto impegnati per l’intera giornata i soci Lions, i medici specialisti, i tecnici e i professionisti sanitari che hanno realizzato gli screening e accolto i cittadini presenti in piazza.

Importante anche il risultato solidale raggiunto durante la manifestazione: sono stati raccolti 850 euro, che verranno devoluti all’associazione “Guardami negli Occhi”.

Determinante il lavoro di squadra dei volontari presenti durante tutta la giornata: il Lions Club Savona Torretta ha partecipato con 22 soci Lions, insieme a due Leo e quattro Lions CUB – Cuccioli, ai quali si sono aggiunti quattro Lions del Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai medici specialisti, dai tecnici e da tutti i professionisti sanitari che hanno messo gratuitamente a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per la riuscita dell’iniziativa.

Il Lions Club desidera inoltre ringraziare gli sponsor, le associazioni coinvolte e tutta la popolazione savonese che ha partecipato con entusiasmo, sensibilità e grande attenzione verso il tema della prevenzione.

“Vedere Piazza Sisto IV così partecipata per una giornata dedicata alla salute è stato motivo di grande orgoglio – dichiara Roberto Rosa, presidente del Lions Club Savona Torretta – I numeri raggiunti dimostrano quanto la prevenzione sia un tema sentito dalla cittadinanza. Dietro questa manifestazione c’è stato un enorme lavoro di squadra, fatto di volontariato, professionalità e spirito di servizio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, dai soci Lions ai medici, dai Leo ai Cuccioli, fino ai cittadini che hanno scelto di esserci.”

“Ancora una volta il territorio ha risposto con grande partecipazione – sottolinea Nadia Grillo, coordinatore medico per il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio – La prevenzione funziona quando riesce ad arrivare tra le persone in modo semplice, diretto e accessibile. La collaborazione tra professionisti sanitari, volontari e associazioni rappresenta un valore fondamentale per iniziative come questa.”

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Ordine dei Medici, in collaborazione con AILD – Associazione Italiana Lions per il Diabete, A.N.P.I.G. e Save the Woman, e con il supporto di Nuova Farmacia della Ferrera, Dega S.R.L. e L’Ortofrutticola Albenga.