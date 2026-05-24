Grande successo per la “Cena in Piazza” a Carcare: piazza Sapeto gremita con oltre 140 partecipanti

Carcare. Ha superato ogni aspettativa il successo della “Cena in Piazza”, organizzata ieri sera dalla pro Loco di Carcare in piazza Sapeto.

La manifestazione ha registrato il tutto esaurito con ben 140 persone sedute a tavola per condividere buon cibo e ottima compagnia, confermando l’orgoglio degli abitanti di Carcare di far parte di una comunità viva e coesa. I partecipanti hanno potuto gustare il ricco menù della serata – dall’antipasto alla porchetta con contorno, oltre alla sorpresa finale delle frittelle dolci come dessert originariamente non previsto – all’insegna del divertimento e della condivisione.

Alla fine della serata, il presidente della Pro Loco, Marco Sanna, che ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine: “Vedere piazza Sapeto gremita di persone con una così grande voglia di divertirsi è stata una gioia immensa. A nome di tutto il direttivo voglio ringraziare uno ad uno i partecipanti alla cena, i gestori dei locali e, soprattutto, i volontari che si sono spesi senza sosta dalla mattina fino all’una di notte: questo è il sintomo chiaro che la voglia di collaborare con la Pro Loco per rendere vivo il nostro paese è davvero tanta. Un grazie speciale va ai nostri ragazzi, che da veri professionisti hanno servito in modo impeccabile 140 persone”.

Sanna sottolinea anche l’importanza del lavoro di rete che sta alla base di questo nuovo corso: “Ringraziamo l’amministrazione comunale, che ci sta sostenendo in questo nuovo progetto, e il CIV, con cui stiamo collaborando strettamente per la buona riuscita degli eventi. Infine, un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che ci stanno supportando con il tesseramento, che ha già superato i 120 rinnovi per il 2026: un numero importante che dimostra l’attaccamento dei carcaresi al proprio paese. Questo successo ci dà la carica: arrivederci a brevissimo con le prossime manifestazioni, di cui vi terremo costantemente informati”.

La campagna di tesseramento della Pro Loco rimane aperta con l’obiettivo di continuare a crescere e realizzare, insieme, nuove e importanti iniziative per Carcare e non solo.