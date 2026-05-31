Grande successo a Palazzo Tagliaferro per la finale dell’XI Concorso Internazionale di Canto Lirico “The Opera Students Contest Award”

Andora. Una serata di grande musica, talento e partecipazione ha concluso ieri sera, a Palazzo Tagliaferro, l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “T.O.S.C.A. – The Opera Students Contest Award”, che ha registrato un notevole gradimento di pubblico, confermando il prestigio crescente della manifestazione nel panorama della formazione e della promozione dei giovani artisti della lirica.

Organizzato dall’Associazione Amusando e dal Comune di Andora, in collaborazione con il Comune norvegese di Larvik, il Vestfoldmuseene e l’Istituto Thor Heyerdahl, il concorso rappresenta un’importante opportunità di crescita artistica per studenti e neo diplomati provenienti da conservatori, accademie e istituti musicali italiani e stranieri.

Ad aprire la serata è stato il saluto dell’Assessore alla Cultura Monica Risso, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio e per il mondo della formazione musicale.

“Eventi come il Concorso T.O.S.C.A. rappresentano un investimento culturale di grande importanza. Offrono ai giovani cantanti lirici occasioni concrete di confronto e crescita professionale, contribuendo allo stesso tempo ad arricchire l’offerta culturale della nostra città e a rafforzare il ruolo di Andora come luogo di incontro per i talenti emergenti della musica”, ha dichiarato l’assessore Risso.

Il concorso, diretto artisticamente dal Maestro Massimiliano Viapiano, si è svolto sotto l’attenta valutazione di una giuria composta da personalità di riconosciuto prestigio nel panorama musicale nazionale e internazionale: Francesca Pedaci, soprano e docente del Conservatorio di Bologna; Marco Beretta, pianista e compositore dell’Accademia A.D.A.D.S. di Milano; Ettore Nova, baritono e direttore artistico dell’Associazione R.O.L.F. di Ripatransone; e Teodor Nita del Teatro dell’Opera di Galati, in Romania.

Al termine delle esibizioni e dopo un’attenta valutazione della giuria, sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2025.

Categoria Uomini

1° classificato: June Yeon Yoon, baritono

2° classificato: Matteo Urbani, tenore

3° classificato: Wenhao Young, baritono

Categoria Donne

1ª classificata: Camilla Cardinali, soprano

2ª classificata: Elena Antonini, mezzosoprano

3ª classificata: Soyun Jeong, mezzosoprano

I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi in una serie di importanti appuntamenti concertistici ad Andora, Bologna presso il Teatro Mazzacorati, Milano nell’ambito di diverse produzioni “Opere Stage”, al Gala Festival di Vittoria, in provincia di Ragusa, oltre che in concerti organizzati a Ripatransone, in Romania e nel Comune di Larvik, in Norvegia, rafforzando così la vocazione internazionale del concorso.

Congratulazioni sono state espresse dal Sindaco di Andora, Mauro Demichelis che ha espresso apprezzamento per l’elevato livello artistico dei partecipanti e per il lavoro svolto dagli organizzatori.

“Vedere giovani talenti provenienti da diversi Paesi esibirsi ad Andora con tanta passione e qualità artistica conferma il valore di una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un importante punto di riferimento. Ai vincitori e a tutti i partecipanti rivolgo le più sincere congratulazioni e l’augurio di una brillante carriera”.