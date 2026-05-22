Gli studenti del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci protagonisti alle Olimpiadi della Stampa

Savona. Creatività, competenze tecniche e capacità di lavorare in squadra: sono queste le qualità che hanno caratterizzato la partecipazione degli studenti dell’Istituto secondario superiore “Boselli Alberti Mazzini da Vinci” di Savona alle Olimpiadi della Stampa, la competizione nazionale dedicata al mondo della grafica, della comunicazione e della cartotecnica.

L’iniziativa, promossa da ARGI – Associazione Fornitori Industria Grafica – in collaborazione con ENIP-GCT, si è svolta il 16 e 17 maggio a Segrate, in provincia di Milano, coinvolgendo 25 scuole provenienti da tutta Italia. Gli studenti si sono confrontati attraverso prove pratiche, attività creative, quiz tecnici e momenti di team working, mettendo in evidenza preparazione, spirito collaborativo e capacità progettuali.

Tra gli istituti partecipanti figura anche l’IIS “Boselli Alberti Mazzini da Vinci” di Savona con le classi 3CSCCP, 4DSCP e 3DSCOG degli indirizzi professionali “Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria” e IeFP “Operatore grafico ipermediale”. Un’esperienza formativa importante che ha consentito agli studenti di confrontarsi con realtà scolastiche e professionali di livello nazionale, valorizzando le competenze maturate durante il percorso di studi.

Le Olimpiadi della Stampa rappresentano infatti molto più di una semplice competizione: sono un’occasione concreta per sviluppare creatività, problem solving, capacità comunicative e abilità tecniche legate al mondo della grafica e della comunicazione contemporanea. Gli studenti savonesi hanno dimostrato impegno, professionalità e capacità di lavorare in gruppo, riuscendo a distinguersi nella classifica finale della manifestazione.

Grazie al risultato ottenuto, i ragazzi dell’istituto savonese hanno conquistato un contributo di 500 euro, riconoscimento che premia il lavoro svolto e l’impegno dimostrato durante le due giornate di gara. Un traguardo significativo che conferma il valore della formazione professionale nel settore della comunicazione visiva e delle arti grafiche, sempre più orientato all’innovazione e alle competenze digitali.

La partecipazione alle Olimpiadi della Stampa si conferma così un’importante occasione di crescita personale e professionale, capace di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro e di valorizzare il talento e la preparazione delle nuove generazioni.