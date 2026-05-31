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Novità

Giugno in cantina la nuova iniziativa di Vite in Riviera: i luoghi del vino aperti tutto il mese

Tantissimi appuntamenti in programma nelle vigne, tra le botti e in altre suggestive location

vite in riviera
vite in riviera
vite in riviera vite in riviera

Liguria. Luoghi del buon bere aperti per tutto il mese nel Ponente Ligure. Giugno in Cantina è la nuova iniziativa dell’attivissima rete di imprese Vite in Riviera (23 aziende con sede nelle province di Imperia e Savona), le cui aziende propongono una ricca serie di appuntamenti presso le loro sedi, tra botti, filari, toccando anche altre suggestive location.

Interessate località della costa e del primo entroterra (Camporosso, Imperia, Chiusavecchia, Albenga, Finale Ligure, Ortovero, Ranzo, Quiliano), arrivando sino ai piedi delle montagne (Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d’Arroscia e Roccavignale).

Oggi va di moda chiamarle esperienze, per gli esperti si parla di enoturismo. Non solo vino e non solo calici: il cartellone comprende anche degustazioni di specialità tipiche e prodotti a km0, musica, visite, camminate, grigliate, partecipazione a eventi e così via. Da segnalare la proposta congiunta di tre aziende che gravitano tra Valle Impero e Valle Arroscia: una forma di collaborazione che conferma lo spirito che anima le realtà della rete.

Il clou è in programma in occasione del weekend di passaggio tra primavera ed estate, quello caratterizzato dalle notti più corte dell’anno, ribattezzato Solstizio DiVino.
In giugno, nonostante i tanti impegni in sede, Vite in Riviera sarà nuovamente presente a rappresentare le eccellenze del Ponente in due prestigiose manifestazioni che si terranno nel capoluogo regionale e nell’estremo Levante: “Mare&Mosto” (Genova, 7-8 giugno), con un’inedita Masterclass – curata da Jacopo Fanciulli – dedicata agli Spumanti e ai Rosati, e “Liguria da Bere” (La Spezia, 26-27-28 giugno).

Giugno in cantina ecco tutti gli appuntamenti

Il programma completo disponibile anche su www.viteinriviera.it

aMaccia
Via Umberto I, 56 – Ranzo (Im)
Tutto il mese, nei fine settimana: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.
Recapiti: +39.366.9022107 – 328.0176445
www.amaccia.it – info@amaccia.it

Anfossi
Via Paccini, 39 – Albenga, località Bastia (Sv)
Tutto il mese, nei fine settimana: degustazioni al sabato dalle ore 17 e, inoltre, su prenotazione.
Recapito: +39.339.6715569
www.anfossi.net – luigi@anfossi.net

BioVio
Via Crociata, 24 – Albenga, località Bastia (Sv)
Tutto il mese: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.
Sabato 20 (ore 10.30-17.30): visita alla cantina, verticale di Pigato di 5 diverse annate, degustazione di olio evo da Taggiasca e prodotti tipici da abbinare ai vari calici. Costo: 38 €. Gradita la prenotazione.
Recapiti: +39.0182 21856 – 335.1361851
www.biovio.it – visite@biovio.it

Bruna
Via Umberto I, 81 – Ranzo (Im)
Tutti i sabato: aperto per visite ai vigneti e degustazioni, su prenotazione.
Recapiti: +39.349.7214868
www.brunapigato.it – info@brunapigato.it

Cascina Feipu dei Massaretti
Regione Massaretti, 8 – Albenga (Sv)
Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione presso la cantina, su prenotazione.
Venerdì 19: pranzo presso “Albenga in Tavola On the Road” (Albenga, Regione San Giorgio, 15), con abbinamento del Pigato.
Sabato 20 (dalle ore 18.30): “Pigato sotto le stelle”, aperitivo lungo con prodotti e sfiziosità liguri, presso la propria cantina, in collaborazione con “Albenga in Tavola”, solo su prenotazione. Domenica 21 (ore 8.30-10:30): visita guidata nel vigneto con degustazione, solo su prenotazione.
Recapiti: +39.347.3793229 – 340.9138540
www.aziendamassaretti.it – mirco.mastroianni.albenga@gmail.com

Dell’Erba
Regione Marixe SP19 – Albenga (Sv)
Tutto il mese: dal giovedì al sabato apertura per degustazioni con prodotti tipici, su prenotazione.
Martedì 2: AperiWine Live, musica dal vivo con Gino e Depa, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia.
Venerdì 19: AperiWine Live: musica dal vivo con RedTie, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia.
Recapiti: +39.340.3182092
www.aziendaagricoladellerba.com – az.agricoladellerba@gmail.com

Enrico Dario
Via Massari, 4 – Albenga, località Bastia (Sv)
Sabato 6 e sabato 13: visite e degustazione in cantina, dalle ore 17, su prenotazione.
Recapiti: +39.320.5510946
www.enricodario.it – info@enricodario.it

Fontanacota – Cascina Nirasca – Ramoino (in collaborazione)
Fontanacota: Strada Provinciale, 137 (Pornassio, Im)
Cascina Nirasca: Via Alpi, 3 (Pieve di Teco, località Nirasca, Im)
Ramoino: Via XX Settembre s.c. 8 (Chiusavecchia, località Sarola, Im)
Tutto il mese: degustazioni presso le singole cantine, su prenotazione.
Venerdì 19: “Tramonto in Cantina” presso Fontanacota (Ponti di Pornassio): dalle 19 alle 22, nel suggestivo prato antistante la cantina. Visita guidata della cantina (organizzata a turni, in base all’affluenza), a seguire vini delle tre aziende con un format dinamico stile “open bar”. Intrattenimento: 1 ora di musica live. Food: buffet rustico in accompagnamento con stuzzichini, torte salate, focacce e pizze. Costo: 30€ a persona.
Domenica 20: “Vino, Food & Jazz Fusion”(presso Ristorante Ramoino), con degustazione dei vini delle tre aziende e ricco buffet servito direttamente dallo chef.
Recapiti: +39.333.9807442 (Fontanacota); +39.335.5809589 (Cascina Nirasca); +39.0183.52646 (Ramoino)
www.fontanacota.it – info@fontanacota.it
www.cascinanirasca.org – cascinanirasca@gmail.com
www.ramoinovini.com – fabiana@ramoinovini.com

Foresti Wine
Corso Italia, 186 – Camporosso (Im)
Tutto il mese: degustazioni e visita cantina, su prenotazione.
Venerdì 19 e sabato 20: dal primo pomeriggio fino a chiusura, alla scoperta dei vini più rappresentativi in un’atmosfera conviviale, con assaggi di prodotti tipici, su prenotazione. Costo: 5 € a calice. prenotazione).
Recapiti: +39.351.959.2587
www.forestiwine.it – info@forestiwine.it

Il Baggio Pellegrino
Via Mendatica, 16 – Cosio di Arroscia (Im)
Giovedì 4: cena con degustazione presso il ristorante Frisciolata & Fainà di Imperia, via Vieusseux. Info e prenotazioni: +39.0183.8824333 – +39.338.9498257.
Venerdì 19: cena con degustazione presso il ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia, via Cavour, 5A. Info e prenotazioni: +39.335.6437766).
Recapiti: +39.331.6689087
www.ilbaggiopellegrino.it – ilbaggiopellegrino@ gmail.com

Innocenzo Turco
Via Bertone, 7A – Quiliano (Sv)
Tutti i giovedì, venerdì e sabato (dal secondo weekend), presso la vigna di via San Pietro (Quiliano, località Valleggia): serate con degustazione vini, birre artigianali Altavia e piattini con prodotti del territorio.
Domenica 21: cena presso la vigna di via San Pietro a Valleggia.
Recapiti: +39.019.9250445
www.innocenzoturco.it – info@innocenzoturco.it

La Rocca di Perti
Strada delle Ville, 23 – Finale Ligure (Sv)
Sabato 20 (dalle ore 17): apericena in agriturismo, con apertura speciale dedicata ai motociclisti. Costo 20 €, inclusi degustazione di 4 calici e prodotti tipici.
Recapiti: +39.348.5141553
www.laroccadiperti.it – roccadiperticantina@gmail.com

La Vecchia Cantina
Via Corta, 3 – Albenga, località Salea (Sv)
Domenica 21 (dalle ore 17 alle 21): degustazione tra gli ulivi e le rose della cantina, con 4 calici abbinati a formaggi, salumi tipici, focaccia e sardenaira. Costo: 30 €, su prenotazione.
Recapiti: +39.339.3793641
www.lavecchiacantinacalleri.it – info@lavecchiacantinacalleri.it

Roccavinealis
Via Roma, 1 – Roccavignale (Sv)
Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione di vino e prodotti locali, presso la cantina di località Valzemola, a pochi metri dal negozio-vetrina, su prenotazione.
Domenica 7: giornata con cantina e vigneto aperti, nell’ambito della manifestazione Roccawine, a Roccavignale. Ore 9-11.30: “Camminando al Rokkawine”, camminata enogastronomica di 9 o 13 km, con partenza da Valzemola e arrivo a Pianissolo. Costo: 20 €. Ore 13- 20 (frazione Pianissolo): degustazione vini di 40 cantine con stand gastronomici e musica dal vivo con la Jerry Cariello’s Band (costo 35 €, tutto incluso). Servizio navetta attivo dalle 13 tra Cantina e Pianissolo.
Recapiti: +39.393.3305772
www.roccavinealis.it – info@roccavinealis.it

Sommariva
Via G. Mameli, 7 – Albenga (Sv)
Tutto il mese: visita al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio” (domenica chiuso).
Recapiti: +39.0182.543622
www.oliosommariva.it – info@oliosommariva.it

Tenuta Maffone
Via Case Soprane, 22 – Pieve di Teco, località Acquetico (Im)
Tutto il mese: apertura sede per visite e degustazioni, su prenotazione.
Sabato 20: partecipazione alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” nel centro di Pieve di Teco, con degustazioni ed eventi musicali-culturali.
Sabato 27 (in cantina): grande grigliata nel vigneto, con abbinamento di Ormeasco e Granaccia, su prenotazione.
Recapiti: +39.347.1245271 – 339.6582592
www.tenutamaffone.it – info@tenutamaffone.it

Torre Pernice
Regione Torre Pernice, 3 – Albenga (Sv)
Tutti il mese: apertura nei weekend per visite, su prenotazione. Tutti i sabato (ore 20): apericena con degustazione (aperitivo a 8 €, apericena a €, cena con menù degustazione 40 €).
Recapiti: +39.0182.20042
www.torrepernice.it – info@torrepernice.it

Viarzo
Via Viarzo, 20 B – Quiliano (Sv)
Tutto il mese: visite e degustazioni, su prenotazione.
Sabato 20 (ore 20): “Solstizio con picnic al tramonto”, con benvenuto sul tetto della cantina e cestino gourmet con un vino a scelta tra Bricco dei Bambini, Grixo o Trexenda. Costo: 40 €, su prenotazione.
Recapiti: +39.349.2661151
www.viarzo.it – agriviarzo@viarzo.it

Viticoltori Ingauni
Via Roma, 3 – Ortovero (Sv)
Tutti i sabato del mese (ore 10.30-12.30): degustazione in cantina (3 assaggi con stuzzichini) a 5 €. Consigliata la prenotazione.
Venerdì 19 (ore 18-20.30) e sabato 20 (ore 10.30-13):aperitivo in cantina con degustazione 4 vini a scelta o Gin Tonic “Bolina” (Distilleria Salsano), piattino di prodotti locali in abbinamento. Costo: 15 €, su prenotazione.
Martedì 30: Festa dei 50 anni della Società Cooperativa, a invito.
Recapiti: +39.0182.547127
www.viticoltoriinganuni.it – info@viticoltoriingauni.it

Enoteca Regionale della Liguria – sede di Ortovero
Via alla Chiesa – Ortovero (Sv)
Aperto da giovedì 4 a sabato 6 giugno (dalle ore 18 alle 21), per degustazioni abbinate a stuzzichini e prodotti a km0, su prenotazione.
Recapiti: +39.366.8726643
www.viteinriviera.it – info@viteinriviera.it

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