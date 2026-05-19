Savona. Quest’anno, come era già successo nel 2024 con l’arrivo ad Andora, il Giro d’Italia torna in provincia di Savona. Il savonese sarà protagonista della Corsa Rosa giovedì 21 maggio in occasione della dodicesima tappa con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure.

Il giorno prima, mercoledì 20, il Giro arriva in Liguria con l’arrivo di tappa a Chiavari.

I corridori entreranno in provincia di Savona da Coasco (strada provinciale 453) e percorreranno la via Aurelia da Albenga fino ad Albisola. Da qui saliranno verso il Piemonte passando (Stella, colle del Giovo, Sassello) e arrivare in provincia di Alessandria passando da Bric Berton.

A Savona le vie interessate sono via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Colombo, via Guidobono, corso Mazzini, via Giacchero, via Niella, piazza Mameli, via Paleocapa, piazza Pancaldo, lungomare Matteotti.

La strada verrà chiusa al traffico due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti.

Gli orari dei passaggi del Giro d’Italia

Di seguito gli orari dei passaggi nei vari comuni (considerando una media di 44 km/h): Coasco 14:09, Albenga 14:15, Ceriale 14.22, Loano 14:27, Pietra Ligure 14.32, Finale Ligure 14.39, Varigotti 14.45, Spotorno 14.52, Vado Ligure 15.02, Savona 15.10, Albisola 15.15, Stella 15.27, Colle del Giovo 15.44, Sassello 15.51.