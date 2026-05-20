Giro d’Italia, le variazioni alle corse dei bus di Tpl Linea

Savona. TPL Linea avvisa la clientela che in occasione dello svolgimento della 12^ tappa del Giro d’Italia, il 21 maggio il servizio subirà parziali interruzioni in base alle sospensioni alla circolazione veicolare previste dall’organizzazione di gara sull’intero percorso di tappa.

Nello specifico, come da disposizioni delle forze dell’ordine, la circolazione veicolare verrà interrotta almeno 2 ore e 30 minuti prima del transito della gara ciclistica.

I comuni interessati al transito saranno: Albenga (con transito previsto per le ore 14.05) a seguire Ceriale (14.20), Borghetto Santo Spirito, Loano (14.25), Pietra Ligure (14.30), Borgio Verezzi, Finale Ligure (14.35), Noli, Spotorno (14.48), Vado Ligure (14.58), Savona (15.05), Albissola Marina (15.10), Albisola Superiore, Stella (15.20), Sassello con transito previsto per le ore 15:44 circa.

Le interruzioni del servizio avverranno progressivamente in base al passaggio di gara, nei seguenti intervalli orari:

– tratta Albenga – Finale Ligure: dalle ore 11:30 alle ore 14.35;

– litoranea da Finale Ligure a Savona: dalle ore 12:00 alle ore 15.05;

– tratta Savona – Sassello: dalle ore 11.30 alle ore 15.44.

Le linee a lunga percorrenza 30 – 40 e 40/ subiranno sospensioni dal momento dell’interruzione dal primo capolinea e sino a termine passaggio della corsa.

Nello specifico:

– Linea 30: dalle ore 12:30 alle ore 15:30 circa la linea non effettuerà servizio (salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine l’ultima corsa da Varazze per Savona verrà effettuata alle ore 12:05 e l’ultima corsa da Savona per Varazze verrà effettuata alle 12:35). Nelle ore di chiusura verrà garantito solo il transito nella tratta Varazze – Celle;

– Linea 40/: dalle ore 11:30 alle ore 15:30 circa la linea non effettuerà servizio (salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine l’ultima corsa da Finale Ligure per Savona verrà effettuata alle ore 11:35 e l’ultima corsa da Savona per Finale Ligure verrà effettuata alle 11:17);

– Linea 40: dalle ore 11:30 alle ore 14:40 circa la linea nella tratta Albenga – Finale Ligure non effettuerà servizio (salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine l’ultima corsa da Albenga per Finale Ligure verrà effettuata alle ore 11:10 e l’ultima corsa da Finale Ligure per Albenga verrà effettuata alle 10:37). Verrà garantito il transito nella tratta Albenga – Alassio – Andora. In Albenga la linea 40 effettuerà esclusivamente le fermate di via Piave (non effettuerà il transito in piazza del Popolo e viale Pontelungo).

Di seguito le variazioni specifiche previste nei principali Comuni:

COMUNE DI ALBENGA

Dalle ore 11:30 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 14:10 circa le linee radiali in Albenga effettueranno esclusivamente le fermate della Stazione FF.SS, piazza del Popolo, Vadino via San Calocero:

– linea 70: la corsa delle ore 13.05 verrà soppressa;

– linee 72 – 77: la corsa in partenza da Albenga per Villanova delle ore 11:12 verrà anticipata alle ore 11:00. Dalle ore 11:30 alla riapertura della viabilità tutte le corse raggiungeranno Villanova transitando da loc. Lusignano. Non effettueranno pertanto il transito da Porta Torlaro e loc. Leca;

– linea 73: la corsa in partenza da Albenga per Onzo delle ore 13:15 verrà anticipata alle ore 11:00. La corsa delle ore 14.10 attenderà la fine della manifestazione ed effettuerà il regolare servizio;

– linea 74: la corsa in partenza da Albenga per Cenesi delle ore 13.05, e relativo ritorno, verrà soppressa. La corsa delle ore 14.10 attenderà la fine della manifestazione ed effettuerà il regolare servizio;

– linee 75 – 76 – 91: dalle ore 11:30 alla riapertura della viabilità tutte le corse effettueranno il transitando da loc. Lusignano. Non effettueranno pertanto il transito da Porta Torlaro e loc. Leca. La corsa delle ore 14.15 attenderà la fine della manifestazione ed effettuerà il regolare servizio;

COMUNE DI LOANO

Dalle ore 11:45 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 14:20 circa:

– linee 80 – 81:

– la corsa in partenza da Loano per Borghetto – Toirano – Boissano delle ore 12:00 verrà anticipata alle ore 11:20 (l’ultima fermata di scarico in direzione Loano verrà effettuata all’intersezione con via Silvio Amico);

– la corsa in partenza da Loano per Balestrino delle ore 10:30 verrà posticipata alle ore 10:50 e la corsa di ritorno sarà limitata a Borghetto Santo Spirito;

– la corsa in partenza da Finale Ligure per Toirano delle ore 13:20 verrà soppressa;

– la corsa in partenza da Finale Ligure per Toirano e Balestrino delle ore 14.00 verrà soppressa;

– la corsa in partenza da Finalborgo per Toirano – Bardineto – Calizzano delle ore 13.20 verrà anticipata alle ore 11:00

– linea 82: la corsa in partenza da Loano per Verzi delle ore 15:00 verrà posticipata alle ore 15:30;

– linea 83:

– la corsa in partenza da Loano per Giustenice delle ore 13:05 verrà soppressa;

– la corsa in partenza da Loano per Giustenice delle ore 14:00 verrà posticipata alle ore 14:30;

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Dalle ore 12:00 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 14:25 circa:

– linea 84:

– la corsa in partenza da Pietra Ligure per Borgio Verezzi e Ca del Moro delle ore 11:10 verrà sopressa;

– la corsa in partenza da Pietra Ligure per Borgio Verezzi e Ca del Moro delle ore 14:10 verrà posticipata alle ore 14:30;

– linea 85:

– la corsa in partenza da Pietra Ligure per Ranzi delle ore 11:50 verrà soppressa;

– la corsa in partenza da Pietra Ligure per Ranzi delle ore 15:20 verrà posticipata alle ore 15:40;

– linea 86: la corsa in partenza da Pietra Ligure per Magliolo delle ore 14:00 verrà posticipata alle ore 14:45;

COMUNE DI FINALE LIGURE

Dalle ore 12:00 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 14:35 circa:

– linea 31 e 33: servizio sospeso;

– linee 32 – 34 – 35 – 36 e 49: le corse effettueranno la partenza dal capolinea di Finalborgo Banca senza raggiungere la Stazione FF.SS. di Finale Ligure;

COMUNE DI BERGEGGI – SPOTORNO – VEZZI PORTIO

Dalle ore 12:30 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 15:00 circa:

– linea 37: servizio sospeso;

– linea 39: non verrà effettuato il servizio nella tratta Savona – Spotorno.

Le corse effettueranno il regolare servizio nella tratta Spotorno – Vezzi Portio;

COMUNI DI SAVONA – VADO LIGURE

Da inizio servizio di giovedì 21 maggio e sino alle ore 12.30 circa le linee urbane di Savona effettueranno le variazioni di percorso previste nelle giornate di mercato settimanale.

Dalle ore 12.30 circa a termine manifestazione previsto per le ore 15.05 circa, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

– linea 1 direzione centro: normale percorso sino in via Stalingrado all’intersezione con via Pirandello, svolta in via Pirandello, Stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, piazza Saffi e quindi regolare percorso;

– linea 1 direzione Legino: variazione di percorso prevista nelle giornate di mercato settimanale;

– linea 1/: variazione di percorso prevista nelle giornate di mercato settimanale;

– linea 2: servizio sospeso. Tutte le corse effettueranno il percorso della linea 2/ indicato sotto;

– linea 2/: Stazione FF.SS., via Vittime di Brescia, Ipercoop, corso Ricci, via Crispi, via Torino, Piazza Saffi, via Sormano, via XX Settembre, via Corsi, via Collodi, stazione FF.SS.;

– linea 3: variazione di percorso prevista nelle giornate di mercato settimanale;

– linea 4 – 4/: variazione di percorso prevista nelle giornate di mercato settimanale;

– linea 5 in partenza dalla Stazione FF.SS.: regolare percorso sino alla fine di via Vittime di Brescia, via Pirandello, Stazione FF.SS., via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi, via Boselli, via dei Vegerio (no transito da piazza Mameli) e quindi regolare percorso;

– linea 5 in partenza dall’ospedale San Paolo: variazione di percorso prevista nelle giornate di mercato settimanale;

– linea 6: servizio sospeso;

– linea 6/ in direzione Savona: capolinea S. Ermete, via Piave sino al semaforo per la M.C.T.C., strada di scorrimento veloce, uscita di “Ego”, rotonda dei “Docks” via Ferraris, rotonda di Truffelli, via Fratelli Cervi, via San Pietro, passato il ponte a destra in via Torcello, via Caravaggio, alla rotonda autostradale svolta a sinistra in direzione centro città, via Stalingrado, via Pirandello, stazione FF.SS;

– linea 6/ in direzione S. Ermete: In partenza dalla stazione FF.SS., via Don Minzoni, via XX Settembre, via L. Corsi, corso Viglienzoni, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, strada di scorrimento veloce, uscita in via Piave direzione S.Ermete, capolinea S.Ermete;

– linea 9 direzione Quiliano: partenza dalla Stazione FF.SS., via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, superstrada, via Caravaggio, via Quiliano, Valleggia e quindi regolare percorso;

– linea 9 direzione Savona: regolare percorso sino a Valleggia, via Fratelli Cervi, via Caravaggio, strada di scorrimento veloce direzione centro Savona, corso Svizzera, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione FF.SS.;

– linea 10 direzione Segno: in partenza da Vado Ligure, via Ferraris, via Sardegna, strada di scorrimento veloce sino alla MCTC, via Piave in direzione Segno e quindi regolare percorso;

– linea 10 direzione Vado Ligure: normale percorso sino in via Piave all’intersezione con la superstrada dalla M.C.T.C., superstrada sino all’uscita dei “DOCKS” e quindi arrivo a Vado Ligure;

– linea 12 e 13: servizio in partenza dalla Stazione FF.SS. (no piazza Mameli) via Don Minzoni, via delle Trincee, via Venezia, via Robatto, via Don Bosco, piazza Saffi e quindi regolare percorso;

– linea 15: servizio sospeso;

COMUNI DI ALBISSOLA MARINA E ALBISSOLA SUPERIORE

– linee 7 – 7/: servizio sospeso;

– linea 20:

– la corsa in partenza da piazza S. Antonio alle ore 12:10 verrà sospesa;

– la corsa in partenza da piazza S. Antonio alle ore 15:00 verrà posticipata alle ore 15:30;

COMUNI DI STELLA E SASSELLO

Dalle ore 12.30 circa a termine manifestazione previsto per le ore 15.50 circa, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

– Linea 16: la corsa in partenza da Savona per Pareto delle ore 11.50 verrà posticipata alle ore 12:00. Le corse successive verranno sospese sino al ripristino della viabilità previsto alle ore 15:50 circa;

– Linea 17:

– la corsa in partenza da Albissola Marina per Ellera delle ore 11:30, e relativo ritorno, verrà sospesa;

– la corsa in partenza da Savona per Stella San Bernardo delle ore 13:15 verrà anticipata alle ore 12:00. La corsa effettuerà il ritorno da Stella San Bernardo alle ore 13:00 ma, salvo diverse indicazioni delle Forze dell’Ordine, sarà limitata a Luceto;

– la prima corsa con partenza regolare verrà effettata alle ore 16:30 dalla Stazione FF.SS.;

– Linea 18: la corsa in partenza da Savona per Sassello delle ore 13:35 verrà anticipata alle ore 12:00. Le corse successive verranno sospese sino al ripristino della viabilità previsto alle ore 15:10 circa da Savona e alle ore 16:00 circa da Sassello.

Al momento della riapertura al traffico veicolare potranno verificarsi ritardi dovuti ai tempi tecnici necessari al raggiungimento dei vari capolinea.

Non si escludono eventuali disagi sulle altre linee non direttamente interessate al transito della competizione sportiva.