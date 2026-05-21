Giro d’Italia, la scorta tecnica della polizia stradale fa tappa a Laigueglia

Laigueglia. Foto istituzionale per la polizia stradale sul molo centrale. Gli agenti insieme al comandante Pino Fusco hanno scattato le foto sul pontile del borgo marinaro della Baia del Sole.

Auto e moto della polstrada fanno parte della scorta tecnica del Giro d’Italia che attraversa le province di Imperia e Savona per raggiungere Novi Ligure.

“La presenza della polizia stradale a Laigueglia é la testimonianza dello stretto legame che esiste da anni tra il nostro Comune e il comando provinciale della polizia stradale -afferma Giorgio Manfredi, sindaco di Laigueglia – Da anni gli agenti e il comandante Pino Fusco sono parte integrante dell’organizzazione del trofeo Laigueglia e oggi anche del Giro d’Italia”.

Alla polizia stradale é dedicata anche una piastrella sul Muretto dei Ciclisti all’ombra del bastione con la collezione dei grandi campioni che negli anni hanno partecipato al trofeo Laigueglia.