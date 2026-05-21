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Auto e moto

Giro d’Italia, la scorta tecnica della polizia stradale fa tappa a Laigueglia

Foto istituzionale per la polizia stradale sul molo centrale

Generico maggio 2026
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Laigueglia. Foto istituzionale per la polizia stradale sul molo centrale. Gli agenti insieme al comandante Pino Fusco hanno scattato le foto sul pontile del borgo marinaro della Baia del Sole.

Auto e moto della polstrada fanno parte della scorta tecnica del Giro d’Italia che attraversa le province di Imperia e Savona per raggiungere Novi Ligure.

“La presenza della polizia stradale a Laigueglia é la testimonianza dello stretto legame che esiste da anni tra il nostro Comune e il comando provinciale della polizia stradale  -afferma Giorgio Manfredi, sindaco di Laigueglia – Da anni gli agenti e il comandante Pino Fusco sono parte integrante dell’organizzazione del trofeo Laigueglia e oggi anche del Giro d’Italia”.

Alla polizia stradale é dedicata anche una piastrella sul Muretto dei Ciclisti all’ombra del bastione con la collezione dei grandi campioni che negli anni hanno partecipato al trofeo Laigueglia.

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