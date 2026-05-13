Giornata della Polizia locale in Liguria, premiato l’Assistente Vincenzo Di Gennaro di Albenga

Albenga. In occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale in Liguria, svoltasi oggi, 13 maggio 2026, a Savona in Piazza Sisto IV, sono stati celebrati gli agenti distintisi per meriti speciali.
Nel corso della cerimonia sono state consegnate onorificenze ed encomi al personale definito “agenti eroi”, protagonista di interventi di salvataggio e operazioni di sicurezza a tutela della collettività.
Per il Comune di Albenga è stato premiato l’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro per un intervento salvavita effettuato il 27 luglio 2025.
Queste le motivazioni della premiazione:
“Terminato il turno di servizio, nel percorso verso casa, notava un’autovettura che perdeva il controllo e terminava la sua corsa contro il cancello di un’abitazione privata. Si recava prontamente sul posto, intuiva che il conducente era stato colto da malore, chiamava i soccorsi e, continuando a rimanere in contatto con il 118, estraeva il conducente dall’abitacolo e gli praticava il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Le operazioni di rianimazione sono state poi ultimate dal personale medico sopraggiunto. L’uomo è stato successivamente sottoposto a intervento chirurgico e ha avuto salva la vita. L’Assistente ha dimostrato forte senso del dovere, abnegazione e spiccate qualità di pronto intervento”.
Presente alla cerimonia anche l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci che afferma: “Faccio i complimenti a Vincenzo Di Gennaro che ha salvato la vita a un uomo. Il suo gesto è motivo di orgoglio per tutta Albenga e per il comando della nostra Polizia Locale. Di Gennaro ha dimostrato sangue freddo e prontezza nell’agire, caratteristiche fondamentali anche per il lavoro che svolge quotidianamente. L’atto compiuto lo scorso luglio ha salvato una vita e credo che sia il gesto più grande e importante che un uomo potesse compiere”.
Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis esprime le più vive congratulazioni all’Assistente della Polizia Locale Vincenzo Di Gennaro: “Un gesto di straordinaria umanità e professionalità. Questo riconoscimento rappresenta anche un’occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno operano con coraggio, determinazione e spirito di servizio, mettendosi costantemente al fianco dei cittadini e della comunità. Il loro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, garantisce sicurezza, vicinanza e supporto nelle situazioni più difficili. Grazie all’impegno e alla dedizione di ciascuno di loro è possibile raggiungere risultati importanti e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini”.
Con l’occasione, l’assessore Vannucci ha voluto analizzare anche i dati relativi alle attività svolte dal Comando di Polizia Locale nel corso del 2025. Dal report emerge un aumento complessivo delle attività amministrative, in particolare le contestazioni per ubriachezza e gli interventi legati al DPR 309/90 in materia di stupefacenti.
Sul fronte penale si registra un incremento degli arresti e delle esecuzioni di misure cautelari, così come dei sequestri.
Per quanto riguarda gli interventi sul territorio, nel periodo 1 gennaio – 15 ottobre 2025 si osserva una forte concentrazione in Viale Pontelungo, Piazza del Popolo, giardini Nante, Baden Powell e Tortora.
L’assessore ha evidenziato come questi numeri confermino l’intenso lavoro svolto dal Comando, la capacità di adattarsi alle esigenze del territorio e l’importanza di un presidio costante nelle aree più sensibili della città.
REPORT ATTIVITA’ COMANDO PL AL 25.11.2025
Amministrativo 2025:
ART. 8 CO 6 69
ART. 688 CP 37
ART. 75 DPR 309/90 41
SEQUESTRI STUPEF. EX ART. 13 689/81 41
LEGGE 48/17 + ordine di allontanamento 18
PROVVED. QUESTORE 4
ART. 10 TULPS 3
SINISTRI RILEVATI 188
Penale 2025:
ARRESTI E ESEC. ORD. CUSTODIA 36
FOTOSEGNALAMENTI 85
SEQUESTRI 69
STUPEFACENTI + DENARO 40
ARMI 04
COMUNICAZIONI ALL’AG 197
ART. 73 DPR 309/90 35
ART. 187 CDS 03
ART. 186 CDS 06
ART. 189 CDS 04
LEGGE 110/75 04
CODICE ROSSO 03
ART. 624/624 BIS CP 06
ART. 336/337 CP 06
ART. 674 CP //
ART. 633/635 04
Interventi di sicurezza urbana dall’1 gennaio al 15 ottobre 2025
VIALE PONTELUNGO 893
PIAZZA DEL POPOLO 807
GIARDINI PAOLO VI 33
GIARDINI NANTE 33
GIARDINI BADEN POWELL 07
GIARDINI XX SETTEMBRE 19
GIARDINI P.ZZA EUROPA 41
GIARDINI TORTORA 08
VIA MARTIRI/DON ISOLA 150