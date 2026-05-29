Nel 2025 in Liguria sono stati giocati quasi 3,9 miliardi di euro, mentre la spesa effettiva dei cittadini ha superato i 520 milioni di euro.

È il quadro emerso durante il terzo incontro della Consulta permanente sul gioco con premi in denaro, convocato negli ultimi nove mesi dal presidente della Consulta, Filippo Bruzzone. Il tavolo, riattivato nell’agosto 2025, si riunisce con cadenza trimestrale e coinvolge istituzioni, operatori economici, servizi sociali, associazioni e rappresentanti della Regione Liguria.

“L’azzardopatia è una delle dipendenze più insidiose e trasversali della nostra società – dice Bruzzone –. Colpisce persone di ogni età e condizione sociale e richiede un lavoro costante di prevenzione, ascolto e collaborazione tra istituzioni e territorio. Per questo abbiamo voluto garantire una convocazione periodica della Consulta e costruire un percorso che produca risultati concreti”.

Particolarmente preoccupante appare la crescente diffusione del fenomeno tra i più giovani e il costante spostamento delle giocate verso le piattaforme online, elementi che rendono necessario un aggiornamento degli strumenti di prevenzione e informazione.

Tra i principali impegni emersi durante l’incontro c’è la revisione del regolamento comunale sulle sale da gioco e sui giochi leciti, adottato nel 2013, per adeguarlo ai profondi cambiamenti che hanno interessato il settore negli ultimi anni.

“Il fenomeno è profondamente cambiato rispetto a tredici anni fa – prosegue Bruzzone –. Oggi sempre più giocate avvengono attraverso strumenti digitali e piattaforme online. Per questo è necessario aggiornare anche le regole e rafforzare le attività di sensibilizzazione, mantenendo alta l’attenzione sulle persone più fragili e sulle nuove generazioni”.

La Consulta tornerà a riunirsi nei tempi previsti per proseguire il lavoro di confronto e definire le proposte di aggiornamento del regolamento comunale, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico a livello cittadino.