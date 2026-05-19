Gaslini, nuova tecnologia diagnostica per i piccoli pazienti neurologici: 62mila euro di donazioni

Liguria. Una nuova apparecchiatura diagnostica avanzata entrerà in funzione all’Istituto Giannina Gaslini per supportare la diagnosi e il monitoraggio delle patologie neurologiche pediatriche.

Grazie a una donazione complessiva da 62mila euro da parte di Crédit Agricole Italia, Finsea e Genova Industrie Navali, tramite Gaslininsieme ETS, l’ospedale pediatrico genovese ha acquisito un sistema diagnostico EMG/ENG e Potenziali Evocati Natus Keypoint G4 a 8 canali di ultima generazione.

La nuova tecnologia sarà utilizzata nelle attività cliniche e ambulatoriali delle unità operative di Rianimazione, Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile e consentirà di analizzare con maggiore precisione il funzionamento di nervi, muscoli e vie sensoriali.

L’obiettivo è migliorare la diagnosi precoce di disturbi neurologici e neuromuscolari nei bambini, rendendo più tempestivi e accurati i percorsi terapeutici e assistenziali.

La cerimonia di donazione si è svolta questa mattina all’interno dell’Istituto Gaslini alla presenza dei vertici dell’ospedale, della fondazione Gaslininsieme e dei rappresentanti delle aziende coinvolte nell’iniziativa benefica.

“Avere a disposizione tecnologie avanzate come quella donata rappresenta un significativo passo avanti sul piano diagnostico e ci consente di rafforzare concretamente la qualità della presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie”, ha dichiarato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini.

Il nuovo sistema permetterà di effettuare esami neurofisiologici come elettromiografia, elettroneurografia e potenziali evocati, fondamentali per la diagnosi di neuropatie periferiche, malattie neuromuscolari, distrofie muscolari, patologie del motoneurone e malattie demielinizzanti.

“Disporre di una tecnologia avanzata in ambito pediatrico rappresenta un valore importante per rendere i percorsi diagnostici più tempestivi, accurati e personalizzati”, ha spiegato Lino Nobili, direttore dell’Area interdipartimentale di Neuroscienze del Gaslini.

Soddisfazione anche da parte di Gaslininsieme ETS. “Questa donazione è un esempio virtuoso di collaborazione tra imprese e realtà differenti che hanno scelto di fare squadra in una vera staffetta solidale”, ha commentato Anna Zanuttini, segretario generale della fondazione.

Le tre aziende coinvolte hanno sottolineato il forte legame con il territorio genovese e la volontà di sostenere concretamente l’eccellenza sanitaria pediatrica della città, contribuendo all’acquisto di strumenti capaci di migliorare la qualità delle cure e la tempestività delle diagnosi per i piccoli pazienti.