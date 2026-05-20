Garlenda, il 23 maggio eco passeggiata per salvaguardare la natura dalla plastica

Garlenda. Eco passeggiata per scoprire il territorio e salvaguardare la natura dalla plastica. L’appuntamento è per domenica 23 maggio, alle ore 16:00, presso la piazza di Borgata Ponte a Garlenda.

Una semplice passeggiata ecologica di PlasticFree della lunghezza di tre chilometri, con partenza dalla piazza del comune e arrivo sotto la suggestiva quercia di San Rocco.

“Armati di guanti, pinze e sacchetti raccoglieremo carta, cartacce e plastiche che troveremo sul percorso, un modo ecologico per prenderci cura del nostro magnifico territorio” – ha annunciato il sindaco Alessandro Navone invitando grandi e piccoli a partecipare.

Referente Roberta 3294157598. Info e iscrizioni al link.

L’evento si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Garlenda e con il patrocinio del Comune di Garlenda.