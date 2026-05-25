Galati saluta il calcio dopo la vittoria playoff del Cisano: “Scelta giusta dopo questa vittoria, non mi allontanerò da questo mondo”

Un addio dal calcio insolito se si pensa che Michele Galati abbia appena compiuto 27 anni. Eppure “la testa più che il cuore” e gli impegni extra campo l’hanno visto appendere gli scarpini al chiodo proprio nell’ultima partita stagionale, quella decisiva per la salvezza del Cisano.

Quinto anno trascorso nelle trafila biancoblù, Galati ha partecipato alla storica promozione del Cisano in Prima Categoria, per lasciarla salva subito dopo la partita contro il Borghetto, vinta in rimonta per 1-2 grazie alle reti dei compagni di squadra Gagliano e Antonelli. Una decisione maturata nel tempo e che sarebbe già dovuta arrivare l’anno scorso, salvo ripensamenti per passare un’ultima stagione dentro al rettangolo verde.

“Non è una situazione semplice, avrei dovuto lasciare già l’anno scorso dopo la vittoria dei playoff – spiega Galati visibilmente emozionato -, ma dopo una lunga riflessione ho deciso di rimanere, mi meritavo qualche piccola comparsa in questa categoria. Sono arrivato qua 5 anni fa, quando è nata la società”.

“Avevo un obiettivo chiaro, portare il Cisano più in alto possibile – continua Galati -, almeno per quello che potevo fare. Nell’ultimo periodo però pensavo ad altro, non riuscivo più ad aiutare i miei compagni essendo che son stato fermo tanto. Da ieri i miei sentimenti sono contrastanti, ma dopo questa vittoria sono convinto che sia la scelta giusta per me e per il mister. È una decisione presa più con la testa che col cuore“.

Una gara difficile e dalle mille emozioni: “Dopo aver subito il primo gol ero già in lacrime, pensavo che non ci saremmo riusciti. Poi è successo qualcosa di incredibile, ho sempre pensato che i miei compagni fossero straordinari, mi hanno regalato emozioni forti. Non mi allontanerò dal calcio, vedremo cosa succederà. Ora mi godo il momento, non voglio pensare ad altro”.

Una vittoria che Galati ricorderà sicuramente: “Ho molti ricordi, oggi è una delle giornate più importanti per me a livello calcistico. Ci alleniamo da metà agosto con impegno, abbiamo passato momenti difficili. Arrivare ad oggi e salvarci dopo un’annata altalenante, è la sensazione più bella e che forse mi ripaga da tutto. Come dice il mister, ho dato più io al calcio che lui a me, ma sono contento. Finisco questa breve carriera, durata comunque 17 anni, felice e soddisfatto per la società, per squadra e allenatore. Possibili ripensamenti? Nessuno, ho deciso“.