Fusione Savona-Legino, si raffredda l’ipotesi? Carella non si espone sul tema e alimenta i dubbi

Pomeriggio splendente per la Juniores del Legino che sotto il sole dell’Olmo-Ferro batte il Sant’Andrea San Vito per 5-1. L’andata dei quarti di finale della fase nazionale contro la compagine triestina è una festa per i verdeblù, il cui futuro è ancora incerto.

Infatti il tema caldo di queste settimane è chiaramente extra-campo e cioè la possibile fusione con il Savona (qui i dettagli). Ma se fino alla scorsa settimana la questione era in dirittura d’arrivo, negli ultimi giorni la pista sembra essersi raffreddata. Il presidente Carella, intervenuto a margine del match dell’Under 19 verdeblù, ha scelto di non esprimersi a riguardo: “Sulla fusione con il Savona non mi posso pronunciare, ho un po’ il magone e non voglio rovinarmi questa giornata. Ci saranno aggiornamenti”. Dichiarazioni, o non-dichiarazioni, che alimentano i dubbi sul futuro delle due società.

Sulla partita della Juniores invece Carella afferma: “Io sono quasi all’epilogo del mio percorso, ma una soddisfazione così l’ho provata solo quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Questi ragazzi sono encomiabili, hanno dimostrato che l’unione fa la forza. E i due allenatori non lasciano nulla al caso. Fino all’1-1 è stata una partita equilibrata poi quando questi ragazzi esplodono non ce n’è più per nessuno. Ora andremo a Trieste, dobbiamo dimenticarci il 5-1, ma questi ragazzi non hanno limiti”.