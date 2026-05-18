Furti, spaccio, truffe, guida in stato di ebbrezza o con documenti falsi: raffica di arresti e denunce da parte dei carabinieri

Savona. Tra lunedì 11 a domenica 17 maggio scorsi, la quotidiana attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del comando provinciale dei carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, ha portato all’identificazione di oltre 2.319 persone ed al controllo di 1.316 veicoli. Nel medesimo periodo sono state arrestate quattro persone e ne sono state indagate (e segnalate all’autorità giudiziaria) altre dieci.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, militari della sezione radiomobile di Savona hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un cittadino libico, sorpreso alla guida di un veicolo con una patente internazionale falsa.

Analoghe verifiche hanno portato i militari delle stazioni di Alassio e Laigueglia a deferire, in due distinte circostanze, altrettanti giovani sorpresi a guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cosa che ha determinato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura di Savona.

I quotidiani pattugliamenti hanno portato i carabinieri della stazione di Finale Ligure a denunciare un cittadino italiano ed uno somalo, entrambi 40enni, fermati in quanto indiziati di aver tentato di eseguire due furti, nello specifico di un monopattino elettrico e di una bicicletta: i due sono stati trovati in possesso di grimaldelli ed altri oggetti idonei allo scasso.

Sempre per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, un 66 italiano senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti per furto, è stato deferito dai militari di Alassio.

Una denuncia per truffa aggravata è stata eseguita dai carabinieri di Carcare nei confronti di un 55enne napoletano reo di aver simulato la vendita online di un motore, mai consegnato nonostante la ricezione del pagamento pattuito.

Per ricettazione e sostituzione di persona è stato indagato un 20enne senegalese dalla stazione carabinieri di Loano, poiché, utilizzando documenti intestati ad una terza persona e per i quali era stata presentata una denuncia di smarrimento, ha tentato di noleggiare una vettura, con l’intento di impossessarsene definitivamente.

Nella piana ingauna e in Val Bormida le tristi storie di due madri costrette a denunciare i figli per alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia.

La sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Alassio, coadiuvata dalla stazione di Laigueglia, ha arrestato in flagranza di reato una coppia, residente in provincia di Savona, per un furto aggravato perpetrato all’interno di un supermercato alassino.

I militari della stazione carabinieri di Albenga, al termine di indagini avviate a seguito della querela sporta dal titolare di un’attività commerciale che aveva segnalato l’ammanco di diverse centinaia di euro dalla cassa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 61enne dipendente, indagato di aver sottratto, in più occasioni, parte dell’incasso del luogo di lavoro.

A conclusione di una rapida attività di indagine, i militari dell’aliquota operativa della compagnia di Cairo Montenotte, in collaborazione con l’aliquota radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne cittadino marocchino, indagato per numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno proceduto al sequestro di 31 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante, provento dell’illecita attività.