Forza Italia supera gli 800 iscritti in provincia: “Lavoriamo uniti per dare a Savona le risposte che merita”

Savona. Si è riunita ieri sera la Segreteria Provinciale di Forza Italia Savona per fare il punto sulla situazione politica locale e definire le prossime linee d’azione sul territorio.

“Al centro del dibattito, guidato dal Segretario Provinciale Luigi Pignocca e alla presenza di iscritti, militanti e amministratori – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -, ci sono stati i temi caldi che toccano da vicino i cittadini savonesi: l’attuale situazione del territorio, la sicurezza e le prossime sfide elettorali“.

“Con i dati definitivi del tesseramento, si consolida il grande successo già registrato lo scorso anno: i numeri sono ulteriormente migliorati, portando a oltre 800 le adesioni a Forza Italia nella provincia di Savona. Un risultato straordinario che dimostra la crescita e il radicamento del nostro movimento sul territorio”.

“Con oggi si apre ufficialmente la stagione congressuale che ci condurrà verso il congresso regionale — previsto indicativamente per la tarda primavera o l’inizio dell’estate — e, a seguire, verso le prossime sfide elettorali e i futuri appuntamenti politici che ci attendono”.

“Forza Italia si conferma dunque il punto di riferimento moderato, liberale e concreto del centrodestra a Savona. Vogliamo continuare ad essere il collante tra le esigenze dei quartieri e le istituzioni.

Lavoriamo uniti e compatti per dare a Savona le risposte che merita. Il nostro obiettivo è una città più pulita, efficiente, sicura e vicina alle famiglie. Forza Italia c’è e continua a lavorare, giorno dopo giorno, per il bene della nostra comunità”, conclude.