Fondo strategico regionale, via libera alla variazione di bilancio per oltre 26mln di euro

Liguria. ​È stata approvata dalla Giunta regionale​ la ​variazione compensativa di bilancio​ che consente di rendere operative le risorse del Fondo Strategico Regionale dedicate agli investimenti pubblici sul territorio. Il provvedimento dispone infatti l’iscrizione delle risorse sui singoli capitoli di spesa dei settori competenti, ​c​onsentendo l’impegno delle somme e l’avvio degli interventi programmati.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 26.267.518,06 euro e consentirà di finanziare 84 interventi distribuiti da ponente a levante, in diversi settori, dalla rigenerazione urbana all’edilizia scolastica e universitaria, dalle infrastrutture alla sicurezza urbana fino alla cultura, all’entroterra e alla sanità.

Nel dettaglio, le risorse sono state ripartite tra riqualificazione urbana per 10.561.542,87 euro, infrastrutture per 6.017.773,90 euro, edilizia universitaria per 3.332.033,75 euro, cultura per 3.291.250 euro, entroterra per 1.071.876,34 euro, sicurezza per 984.291,20 euro, sanità per 682.000 euro, formazione per 225.000 euro ed edilizia scolastica per 101.750 euro.

​Il Fondo Strategico Regionale si conferma uno strumento fondamentale per sostenere interventi mirati in tutta la Liguria, fornendo alle amministrazioni locali risorse decisive per la realizzazione di progetti strategici finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Gli stanziamenti consentiranno di investire in settori centrali per il territorio, dalle infrastrutture alla cultura, dalla sicurezza urbana alla rigenerazione urbana, fino allo sviluppo dell’entroterra e ai servizi.