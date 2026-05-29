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Allarme

Fondi di coesione, Benifei: “Proposta Fitto mette a rischio 230 milioni per la Liguria”

L'eurodeputato del Pd è preoccupato dalla proposta del commissario Fitto di utilizzare i fondi di coesione per fronteggiare il caro energia

Brando Benifei

Liguria. “La proposta del commissario Fitto di utilizzare i fondi di coesione per fronteggiare il caro energia è molto preoccupante. Ed è ancora più grave che arrivi proprio da chi conosce perfettamente quanto queste risorse siano fondamentali per i territori e per le Regioni italiane”.

L’eurodeputato Pd Brando Benifei commenta la proposta avanzata dal commissario europeo Raffaele Fitto sull’utilizzo dei fondi di coesione.

“In molte aree del Paese i fondi di coesione rappresentano l’ossatura degli investimenti pubblici: infrastrutture, collegamenti, mobilità, politiche attive per il lavoro, sostegno sociale e sviluppo locale. Per la Liguria parliamo di circa 230 milioni di euro di risorse programmate tra il 2021 e il 2027 per iniziative e politiche strategiche. Siamo nella fase conclusiva della programmazione e questi mesi sono decisivi per portare a compimento i progetti immaginati all’inizio del settennato”.

“Sottrarre oggi queste risorse significherebbe di fatto asfissiare i territori e bloccare interventi essenziali per cittadini e imprese liguri. Colpisce inoltre che il governo italiano chieda ulteriore flessibilità e nuovi strumenti europei senza avere la necessaria credibilità nelle istituzioni dell’Unione – aggiunge Benifei -. L’Italia è infatti l’unico Paese che non ha ancora ratificato la riforma del Mes, una scelta che continua a indebolire la nostra posizione negoziale. Piuttosto che impoverire i fondi di coesione, si lavori seriamente per ottenere una rimodulazione delle risorse del Pnrr non ancora utilizzate, indirizzandole verso il sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia senza compromettere gli investimenti strategici destinati allo sviluppo dei territori”.

“Oltretutto, e Fitto lo sa bene, a Bruxelles è in corso un confronto molto acceso sulla governance delle risorse di coesione del prossimo quadro finanziario pluriennale, con il Parlamento europeo schierato a difesa del ruolo delle Regioni e contro ogni tentativo di centralizzazione della spesa. Non accettiamo che anche la Liguria venga impoverita dalla miopia e dall’incapacità di questo governo, con la complicità del commissario europeo Fitto” conclude.

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