Flag football, quattro giovani Pirati convocati per un raduno con la Nazionale

Albisola Superiore. Il movimento giovanile dei Pirates continua a crescere e, anno dopo anno, raccoglie risultati sempre più importanti anche a livello nazionale. Un segnale forte arriva direttamente dalle convocazioni federali dedicate al flag football Under 15 e Under 17, dove il lavoro svolto dalla società ligure sta iniziando a lasciare un segno concreto nel panorama italiano.

Dopo le prime chiamate agli Evaluation Camp dei mesi scorsi, l’head coach della Nazionale Enzo Petrillo ha infatti deciso di approfondire la valutazione di quattro giovani atleti Pirates, convocandoli per il raduno in programma il 6 e 7 giugno a Varese. Un traguardo storico per la società: non era mai successo che ben quattro giovani pirati arrivassero contemporaneamente così avanti nel percorso di selezione verso il Blue Team azzurro.

A rappresentare i colori Pirates saranno Filippo Giusto, ormai veterano nonostante la giovane età, Alex Strazzulli, Lorenzo Brazzino, da anni punto di riferimento del flag football giovanile Pirates, e il nuovo arrivato Carlo Remondini, già capace di mettersi in luce fino a conquistare questa prestigiosa opportunità.

Negli ultimi anni solamente Carola Bianchelli, nel settore F3 Female Flag Football, era riuscita a spingersi così oltre, confermando poi la propria titolarità nel roster della Nazionale femminile flag italiana.

Dietro questi risultati c’è il lavoro costante dello staff tecnico Under 17 Pirates, composto da Giovanni Modena, Patrick Bazzano e Davide Leoni, oltre alla lungimiranza e all’organizzazione del team manager Alessandro Maffei, coadiuvato da Cinzia Vignola, protagonisti di una stagione costruita con attenzione e qualità.

Sempre più i Pirates stanno investendo sul settore giovanile, ulteriormente rafforzato quest’anno grazie all’ottimo lavoro svolto nelle scuole savonesi e genovesi, che ha permesso di ampliare il movimento e coinvolgere tanti nuovi ragazzi.

Il camp di luglio che si terrà al Pirates Field, vuole aprire le porte a chi si volesse avvicinare a questa disciplina olimpica non di contattato, con un occhio anche al tackle giovanile.

Ora occhi puntati su Varese, con la speranza che questo raduno rappresenti soltanto una tappa intermedia verso il sogno più grande: indossare la maglia della Nazionale italiana. Da tutto il mondo Pirates, un grande in bocca al lupo ai quattro giovani pirati.